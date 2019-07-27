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مقدمة نشرة OTV المسائية- التيار الوطني الحر يتصدى وحيدا لضرب الأعراف الميثاقية في معركة مستمرة منذ العام 2005

27
JULY
2019
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ظننا ولو للحظة ان المادة 80 وما احاطها من لغْط ستتحول الى عنوانٍ للجدل خلال نهاية الاسبوع ، واذ بالصورة تتبدل على وقع توترٍ جديد بين الديمقراطي والاشتراكي على خلفية محاولة اقتحام منزل الوزير صالح الغريب .

 

بين تشديد الغريب ومِن خلفِه الارسلانيين على ان ما كان يحاك مقصودٌ منه الحاق الاذية ، ومحاولة الجنبلاطيين التخفيف مما جرى واضعين اياه في خانة العمل الفردي ومستهجنيين التعرض على المعتدي باطلاق النار، انقسم الجبل وخلفَه اللبنانييون الذين انهمكوا نهارا في تحليل الحادثة وذيولِها ... قبل ان يخرج بيانُ الجيش ليشير الى ان المعتدي كان بحالة سُكْر .

 

وعلى وقع تطور الفجر هذا فُرملت عجلةُ الاتصالات، والدعوة الحتمية الى جلسة لمجلس الوزراء التي كانت تحدثت عنها معلومات ال otv امس، باتت الان اقرب الى الساقطة ، مع عودة الطرفين الى متاريسهما ، علما ان هذا الامر لا يعني حتما التراجع الى مربع المفاوضات الاول .

 

وبالتزامن مع هذا التطور كانت الردود على رئيس التيار الوطني الحر تتوالى ، الدَفة تولاها هذه المرة المستقبل على لسان النائب سمير جسر ، والقوات على لسان الوزير السابق ملحم الرياشي . فالجسر تحدث عما سماه تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية متوجها اليه بالقول كفى ابتزازا وداعيا اياه الى التعقّل قبل ان يدفع البلد في طريق لا يُحمد عقباه، خاتما بعبارة لقد نفذ صبرُ نا. نبرةُ الجسر العالية هذه يرى البعض الا مبرر لها سوى اعترافٍ ضمني بتهريب المادة 80 بطريقة يشوبها اللغط ... في وقتٍ كان الوزير باسيل اكتفى بكلمته في يوم العرق من زحلة بتقديم الحلول القانونية تاركا الامر بعهدة الرئيس عون . تصعيدُ الجسر قابله كلامٌ للرياشي دارت حوله الكثير من التساؤلات فالوزير القواتي السابق اوضح ان ما يهمه اكثر هو الدور المسيحي في الدولة وليس العدد ، ومسلم كفوء افضل من مئة مسيحي فاشل قال رياشي .

استعر الكلام حتى بدا ان المطلوب هو المساس بصيغة العيش المشترك،، وضرْبْ الاعراف عرض الحائط بموافقة ضمنية لاطرافٍ مسيحيين ، وهو ما يتصدى له التيار الوطني الحر وحيدا في معركة مستمرة منذ العام 2005 وحتى اليوم .

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