بالفيديو - الحزب الديمقراطي: هكذا اقتحم مناصر الإشتراكي منزل الغريب!

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نشرت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ثلاثة فيديوهات تظهر لحظة محاولة اقتحام مناصر الحزب الإشتراكي ريان مرعي منزل الوزير صالح الغريب في البساتين، وفي تفاصيل ما جرى، قام مرعي بالوصول أمام المنزل في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل وبدأ بالتهجّم وإطلاق الشتائم والتهديدات، ممّا جعل عناصر الجيش المولجة حماية المنزل التصدّي له والطلب منه مغادرة المكان بهدوء تام، إلا أنه أصر وفي مدة تزيد عن 3 دقائق ورغم كل محاولات التهدئة من قبل عناصر الجيش وحرّاس المنزل، على إطلاق التهديدات والشتائم حيث لم يكتف بذلك بل سارع نحو أحد الحرّاس بهدف أخذ بندقيته منه بالقوّة ممّا اضطره إلى إطلاق النار نزولاً باتجاه الارض كردّة فعل ولمنعه من أخذ البندقية، ما أدّى لإصابة مناصر الإشتراكي المعتدي برجله

كذلك يتضمّن أحد الفيديوهات شرحاً تفصيلياً عن السيارة التي أوصلت المعتدي، والذي ترجّل منها بعد مغادرة آلية الجيش التي كانت تؤمن استبدال عناصر نقطة الحماية بدقائق معدودة. ممّا يؤكد أن ما حصل هو عمل مدبر ومحضر له سلفاً، إذ نترك للأجهزة الأمنية والقضائية كشف تفاصيل الأمر.