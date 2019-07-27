مارتينيز: الجيش اللبناني شريك استراتيجي وتكتيكي

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زار قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" الجنرال الأسباني رافاييل كولومير مارتينيز، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، في مبنى الاتحاد في بلدة الطيبة.

بداية، نوه الجانبان بالعلاقات الجيدة القائمة بين "اليونيفيل" وأهالي المنطقة، وبحثا سبل تعزيزها، وناقشا وضع أسس لمشاريع مستقبلية، سيتم تنفيذها في بلدات الاتحاد، إضافة إلى المشاريع التي تدعمها "اليونيفيل" والكتيبة الأسبانية خاصة في مجال الصحة والتربية.

الزين

وطلب الزين من الجنرال الأسباني "إضافة السلامة المرورية والمشاريع البيئية، لا سيما معالجة النفايات إلى اولوياتهم، ضمن المشاريع المنوي تنفيذها ضمن نطاق عمل اليونييفل، خاصة أن نطاق اتحاد بلديات جبل عامل، يمتد لنصف مساحة عمل الكتيبة الأسبانية".

وأشاد ب"العلاقة بين المجتمع المدني وقوات اليونيفيل، لا سيما الأسبان، لما فيه مصلحة أهالي المنطقة، وكذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني لحماية الحدود".

وختم لافتا إلى أن" الاتحاد يعتبر أن المساهمات، التي تقدمها اليونيفيل، وخاصة الأسبان للمنطقة، قليلة".

مارتينيز

بدوره، شدد مارتينيز على "التعاون الدائم مع الجيش اللبناني، كونه شريكا استراتيجيا وتكتيكيا"، مشيرا إلى أن "العلاقة في تحسن دائم مع القيادات العسكرية اللبنانية".

وقال: "بخصوص بعض التوترات في المنطقة، بين الأهالي واليونيفيل، فقد عملت اليونيفل على التخفيف قدر المستطاع، من أي أمور تؤدي إلى التوتر، كتحرك الآليات الكبيرة في الأحياء والشوارع الضيقة".

وفي الختام قدم مارتينيز درعا تقديرية للزين.