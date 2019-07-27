الراعي عرض ووزيرة الطاقة لخطة كهرباء قاديشا

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عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خطة كهرباء قاديشا مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ومستشارها طوني ماروني وفريق عمل من الوزارة.

وأكدت وزيرة الطاقة مواصلة الإجراءات الكفيلة بنزع التعديات عن الشبكة. وقالت: "كانت جولتنا اليوم لنزع التعديات، بدأت من طرابلس مرورا بزغرتا والكورة وصولا إلى بشري، وقد عرجنا على الديمان حيث استقبلنا غبطته، وعقدنا لقاء ناقشنا خلاله خطة قاديشا والأشغال التي نفذتها الشركة إلى اليوم، وقد اخذنا بركته ونحن نشكره على هذا الاستقبال".