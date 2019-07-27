مواطن تعثر وسقط.. إليكم ما حصل!

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تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، ظهر اليوم اتصالاً يفيد عن وقوع حادثة على ضفاف ملتقى النهرين في يحشوش وتعرض مواطن لاصابة.



وعلى الفور توجّهت العناصر، حيث عُثر على مواطن في العقد الرابع من العمر تعثر اثناء قيامه بنزهة ما أدى إلى انزلاقه في بقعة جغرافية يصعب الخروج منها وتعرضه لإصابات متفرقة.



واستعانت العناصر بحبال الانقاذ للتمكن من اخراجه من المكان الذي سقط فيه، وعملت على نقله إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم، وفق ما أفادت "المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني".