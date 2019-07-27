من هو الأميركي الذي أفرج عنه بواسطة اللواء ابراهيم؟

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بعدما لف الغموض لساعات عملية الافراج عن اميركي من سوريا بواسطة لبنانية عبر اللواء عباس ابراهيم، كشف الاعلام الاميركي ان المفرج عنه هو السائح الأميركي سام غودوين البالغ من العمر ثلاثين عاماً والذي كان محتجزا منذ شهرين في سوريا.



وقال والدا سام في تصريح نشرته وسائل إعلام اميركية إن ابنهما بصحة جيدة وهو مع عائلته.



ووجها الشكر للمدير العام للامن العام اللبناني الذي اتاحت وساطته الإفراج عن نجلهما.



في المقابل اكتفت وزارة الخارجية الأميركية بالقول انها على علم بتقارير تفيد بالافراج عن مواطن أميركي في سوريا.