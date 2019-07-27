بالصور: جولة لبستاني في محافظة الشمال إستكمالاً لحملة نزع التعديات (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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بدأت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني جولتها لنزع التعديات في محافظة الشمال من البحصاص بسلسلة لقاءات مع فريق عمل كهرباء قاديشا

وقد صرحت قائلة: حملة نزع التعديات مستمرة على كافة الأراضي اللبنانية بدأناها اليوم من التبانة والآن نحن في زغرتا ، كما قلت سابقاً ليس هناك من منطقة محظورة وعلى الجميع الالتزام بالقانون

وتابعت بالقول: نتمنى على الجميع التجاوب وتسوية وضعهم ضمن المهلة المعطاة لهم والاستفادة من التخفيضات

ثم ختمت قائلة: التجاوب موجود في كافة المناطق اللبنانية ونتمنى ان يحصل هذا التجاوب ايضا ضمن نطاق شركة كهرباء قاديشا.