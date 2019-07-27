living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الخارجية في جولة لطلاب برنامج السياحة السياسية على مخيمات اللاجئين في زحلة: العودة الآمنة ضرورية

27
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقا من إيمانها بضرورة تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم وسعيا منها للاضاءة على المأساة التي يعيشها النازحون السوريون في لبنان، نظمت وزارة الخارجية والمغتربين لقاء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  UNHCR في زحلة للطلاب المشاركين في برنامج السياحة السياسية تخلله جولة للطلاب على بعض العائلات في مخيم الدلهمية في زحلة.
 
وخلال اللقاء أشار نائب ممثل المفوضية ايمانويل جينياك إلى أن هدف المفوضية تأمين الحماية والامان للاجئين في البلدان التي نزحوا اليها، لافتا إلى أن لبنان استقبل العدد الأكبر من النازحين في التاريخ نسبة لعدد سكانه"، متطرقا أيضا إلى موضوع التعليم، العودة والاتجار بالبشر ".
 
بدوره حرص مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري على التشديد على أن لبنان استقبل اللاجئين الهاربين من النزاع في سوريا منذ العام ٢٠١١ وتبين بعدها أن عدد كبير من هؤلاء نزحوا لاسباب اقتصادية، مؤكدا أن العودة ستؤمن لهم ظروف حياة لائقة أكثر من تلك التي يعيشونها في المخيمات.
 
ودعا الخوري للتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتسهيل العودة مما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوريا، معتبرا في نفس الوقت أن قرار العودة سيادي وعلى المنظمات الدولية التعاون مع الدولة اللبنانية لإيجاد الأطر المناسبة لتسهيل عودة النازحين تدريجيا.
 
بعدها انتقل الطلاب إلى مخيم الدلهمية للاضطلاع على الوضع المأساوي للعائلات التي تعيش فيه، وخلال الجولة اعتبر كريم أكيلا الطالب القادم من أستراليا أن هذه الزيارة فرصة اتيحت لنا فنحن نسمع كثيرا عن مخيمات اللاجئين ولكننا لم نشاهد عن قرب طريقة حياتهم، مشيرا إلى أنه كن الافضل ان يقدم المساعدات الدولية لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم وليس بقاءهم. 
 
بعدها شارك الطلاب في يوم العرق اللبناني في زحلة الذي افتتحه رئيس الجمهورية ميشال عون.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout