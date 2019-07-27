وزارة الخارجية في جولة لطلاب برنامج السياحة السياسية على مخيمات اللاجئين في زحلة: العودة الآمنة ضرورية

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انطلقا من إيمانها بضرورة تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم وسعيا منها للاضاءة على المأساة التي يعيشها النازحون السوريون في لبنان، نظمت وزارة الخارجية والمغتربين لقاء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في زحلة للطلاب المشاركين في برنامج السياحة السياسية تخلله جولة للطلاب على بعض العائلات في مخيم الدلهمية في زحلة.

وخلال اللقاء أشار نائب ممثل المفوضية ايمانويل جينياك إلى أن هدف المفوضية تأمين الحماية والامان للاجئين في البلدان التي نزحوا اليها، لافتا إلى أن لبنان استقبل العدد الأكبر من النازحين في التاريخ نسبة لعدد سكانه"، متطرقا أيضا إلى موضوع التعليم، العودة والاتجار بالبشر ".

بدوره حرص مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري على التشديد على أن لبنان استقبل اللاجئين الهاربين من النزاع في سوريا منذ العام ٢٠١١ وتبين بعدها أن عدد كبير من هؤلاء نزحوا لاسباب اقتصادية، مؤكدا أن العودة ستؤمن لهم ظروف حياة لائقة أكثر من تلك التي يعيشونها في المخيمات.

ودعا الخوري للتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتسهيل العودة مما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوريا، معتبرا في نفس الوقت أن قرار العودة سيادي وعلى المنظمات الدولية التعاون مع الدولة اللبنانية لإيجاد الأطر المناسبة لتسهيل عودة النازحين تدريجيا.

بعدها انتقل الطلاب إلى مخيم الدلهمية للاضطلاع على الوضع المأساوي للعائلات التي تعيش فيه، وخلال الجولة اعتبر كريم أكيلا الطالب القادم من أستراليا أن هذه الزيارة فرصة اتيحت لنا فنحن نسمع كثيرا عن مخيمات اللاجئين ولكننا لم نشاهد عن قرب طريقة حياتهم، مشيرا إلى أنه كن الافضل ان يقدم المساعدات الدولية لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم وليس بقاءهم.

بعدها شارك الطلاب في يوم العرق اللبناني في زحلة الذي افتتحه رئيس الجمهورية ميشال عون.