مصدر حكومي: الدعوة الى مجلس الوزراء أمر يبته حصرا رئيس الحكومة

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رأى مصدرٌ حكوميّ مطلع "للمستقبل" انّ مبادرة اللواء عباس ابراهيم لمعالجة تداعيات حادثة البساتين تتضمّن قاعدةً أساسية للحل ، لكنّ سعيَ البعض الى ربطِ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء بمسار ِالمبادرة ، لا يَقع في مكانه الصحيح ، لا سياسياً ولا دستورياً .



ويشدّد المصدر على انّ الدعوةَ الى مجلس الوزراء أمرٌ يَبُتّه حصراً رئيس الحكومة الذي خوله الدستورُ توجيهَ الدعوة وأعدادِ جدول الأعمال ، وكلُ كلام ٍخلاف ذلك يَرمي الى تعليق ِالدعوة على ايِّ اجتماع ٍسياسي يقع خارج حدود الدستور، ولا مكانَ له في قاموس ِالرئيس سعد الحريري.