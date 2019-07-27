إقتحام وإطلاق نار... هذا ما حصل أمام منزل الغريب بعد منتصف الليل!

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، أنّه وحوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل حاول مناصر للحزب الإشتراكييدعى "ر.م." افتعال اشكال أمام منزل الوزير صالح الغريب في بلدة البساتين واقتحامه، أمام أعين عناصر الجيش اللبناني الذين يتمركزون أمامالمنزل، ممّا جعل الحرّاس المولجين بحمايته يطلقون النار كردّة فعل على هذا العمل الجبان والمفتعل، والذي يأتي استكمالاً لمخطط اغتيال الوزيرالغريب، ممّا أدى إلى إصابة الفاعل في رجله.

عليه تدعو المديريّة الأجهزة القضائية والأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى ووضع حدّ لهذا التفلّت والتحريض المتماديوللإعتداءات المتكرّرة التي تزيد من تهديد السلم الأهلي والإنقسام الداخلي، وتوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها.