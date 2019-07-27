نصيحة من جنبلاط إلى نصرالله

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علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر صحيفة "النهار" على ما ورد في كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن تداعيات حادث قبرشمون قائلا: "اني استغرب كيف ان نصرالله قفز فوق التحقيق القضائي وأصدر احكامه، واحتراما لمعلومات السيد نصرالله أنصحه ان ينتظر ما سينتهي اليه التحقيق وما إذا كان الامر يتطلب مجلسا عدليا او محكمة عسكرية كي لا يتعرض للتضليل".



وكان نصر الله أيد في خطابه امس الجمعة موقف الوزير السابق طلال ارسلان الذي اتخذه بنفسه، سائلاً: "بأي منطق تمنعون بحث موضوع وزير زميلكم في الحكومة كاد أن يُقتل"؟.