ارسلان رفض هذا التوجه

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نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وزارية قولها: "إنَّ رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان رفض التسوية التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لجهة ضم حادث الجبل إلى ملف جريمة الشويفات، وإحالة الملفين إلى المجلس العدلي في حال كانت هناك ضرورة لذلك، وهي تسوية مقبولة لدى الرئيس سعد الحريري، ويؤيدها رئيس البرلمان نبيه بري، فيما يترك "حزب الله" لحليفه أرسلان حرية اتخاذ القرار".



وأضافت المصادر: "إنَّ بري نصح أرسلان بموضوع الربط بين الحادثتين، لكن أرسلان أبلغ وزير المال علي حسن خليل رفض هذا التوجه".