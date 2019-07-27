أسرار الصحف ليوم السبت 27 تموز 2019

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الجمهورية

رجحت أوساط سياسية مواكبة لحركة الإتصالات أن الحل لأزمة فاقمت الوضع بين فريقين ينضج بشرطين: إقناع الطرف المدعي وعدم تغيير رأي الآخر.

تتضمن أجندة وزير بارز القيام بزيارة سياسية الى دولة كبرى في أيلول المقبل.

إستغربت أوساط سياسية حضور وزيرين بارزين في الوقت ذاته مع بعضهما البعض في مناسبة إجتماعية ولم يمض على التراشق بينهما كلامياً فترة أسبوع.



البناء

كواليس

ربطت قيادات في الوحدات الكردية في سورية بين إعلان الرئيس التركي عزمه البدء بعملية عسكرية تستهدف مواقعها من جهة وما يجري تداوله عن موافقة تركية على عملية عسكرية ترعاها روسيا في منطقة إدلب، وأبدت القيادات الكردية خشيتها من أن تكون العروض الأميركية الخاصة بإقامة منطقة تركية داخل الحدود السورية نوعاً من الموافقة الضمنية على العملية العسكرية التركية، وأن تكون الوحدات الكردية ثمن تفاهمات روسية أميركية حول اللجنة الدستورية التي يُقال إنها في طريق الإنجاز.



اللواء

غمز

ترتد على شعبية حزب بارز الآثار السلبية للتفاهمات مع تيّار موالٍ في ما خص التوازنات الداخلية..

لغز

أنيط بشخصية مصرفية مسؤولية التناغم مع مرجع رفيع بالتنسيق مع جهات مالية نافذة في الخارج، لمعالجة أي تداعيات مفاجئة!

همس

لا تزال زيارة لمرجع لبناني إلى عاصمة أوروبية على جدول الأعمال بانتظار الخريف المقبل.