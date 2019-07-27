living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 27 تموز 2019

27
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية

رجحت أوساط سياسية مواكبة لحركة الإتصالات أن الحل لأزمة فاقمت الوضع بين فريقين ينضج بشرطين: إقناع الطرف المدعي وعدم تغيير رأي الآخر.

تتضمن أجندة وزير بارز القيام بزيارة سياسية الى دولة كبرى في أيلول المقبل.

إستغربت أوساط سياسية حضور وزيرين بارزين في الوقت ذاته مع بعضهما البعض في مناسبة إجتماعية ولم يمض على التراشق بينهما كلامياً فترة أسبوع.


البناء

كواليس
ربطت قيادات في الوحدات الكردية في سورية بين إعلان الرئيس التركي عزمه البدء بعملية عسكرية تستهدف مواقعها من جهة وما يجري تداوله عن موافقة تركية على عملية عسكرية ترعاها روسيا في منطقة إدلب، وأبدت القيادات الكردية خشيتها من أن تكون العروض الأميركية الخاصة بإقامة منطقة تركية داخل الحدود السورية نوعاً من الموافقة الضمنية على العملية العسكرية التركية، وأن تكون الوحدات الكردية ثمن تفاهمات روسية أميركية حول اللجنة الدستورية التي يُقال إنها في طريق الإنجاز.


اللواء

غمز
ترتد على شعبية حزب بارز الآثار السلبية للتفاهمات مع تيّار موالٍ في ما خص التوازنات الداخلية..

لغز
أنيط بشخصية مصرفية مسؤولية التناغم مع مرجع رفيع بالتنسيق مع جهات مالية نافذة في الخارج، لمعالجة أي تداعيات مفاجئة!

همس
لا تزال زيارة لمرجع لبناني إلى عاصمة أوروبية على جدول الأعمال بانتظار الخريف المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout