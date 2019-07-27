عناوين الصحف ليوم السبت 27 تموز 2019

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الاخبار

نصر الله: فلتنعقد الحكومة

جنبلاط - أرسلان: قليلٌ من الرماد على النار

الجمهورية

أزمة حكومية في توقيت قاتل

فراغ حكومي .. و48 ساعة حاسمة ... وقلق خارجي على الإستقرار

البناء

الحكومة ستُنهي شهر الأزمة بلا اجتماعات... أزمة الموازنة والمادة 80 تهدّد التوافق الرئاسي

نصرالله: ليس لنا موقف خاص في قبرشمون... نحن مع أرسلان في ما يقرّر

فارس سعد: فلنستعدّ لوضع كل جهد لتنمية دورنا المقاوم... وبوصلتنا فلسطين

اللواء

مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟

نصر الله لوضع «قبرشمون» على طاولة مجلس الوزراء.. وباسيل لإلغاء المادة 80 من الموازنة

L'Orient-Le Jour

« Nasrallah ne peut pas décider du cours de la justice », martèle Joumblatt

The Daily Star

Bassil hints at solution to budget dispute