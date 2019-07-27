اجتماع في السراي مع وزير العمل للتداول بوضع اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إجراءاتهم

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عد اجتماع عقد في السراي أمس، بين الرئيس سعد الحريري ووزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، زار أبو سليمان عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم التداول بوضع اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إجراءاتهم والمستندات اللازمة ليحصلوا على إجازات العمل، وفقاً لوضعهم الخاص ولقانون العمل اللبناني مقارنة مع العمال الأجانب. والتقى أبو سليمان المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كلاوديو كوردوني برفقة المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المنظمة ماري شبلي. وتناول البحث خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين، حيث عرض الوزير لتفاصيلها وحيثياتها. وأكد كوردوني أن حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقاً على وضعهم كلاجئين في ما يتعلق بالتقديمات التي تمنحهم إياها الـ أونروا .