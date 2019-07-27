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الاتصالات تتكثف لإيجاد حل سريع لحادثة الجبل

27
JULY
2019
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على خط قبرشمون – البساتين، فإن الامور لا تزال عالقة على سكة المساعي التي ينتظر أن تبلور حلاً، وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبينما لفتت قناة المنار الى أن طرحاً جدياً لحل ملف حادثة قبرشمون يبدو أن له فرصة ويعالج الشقين القضائي والسياسي من الموضوع .

أشارت مصادر معنية لـ البناء أن الاتصالات تتكثف لإيجاد حل سريع لحادثة الجبل، من اجل عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، لافتة الى ان الطرح محور اللقاءات ويتصل بإحالة القضية الى المحكمة العسكرية وفق طرح الوزير سليم جريصاتي الذي يقول إن حادثة البساتين قد تحال الى المجلس العدلي ربطاً بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية، لافتاً الى ان هذا الطرح يفصل مسار القضية عن مسار عمل مجلس الوزراء، ومع ذلك لم تعلق المصادر الكثير من الآمال في ظل استمرار الحزبين الاشتراكي والديمقراطي على مواقفهما المتناقضة، علماً أن مصادر أخرى لفتت لـ البناء إلى أن الأمور مقفلة فكلام السيد حسن نصر الله عن إحالة الملف إلى المجلس العدلي يتعارض مع موقف الرئيس سعد الحريري الرافض لهذا الطرح ولن يقبل السير به، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال على حاله بدليل سفر رئيس الحكومة مساء أمس.

البناء
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