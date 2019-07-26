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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





في الاسبوع الرابع ما بعد حادثة قبرشمون ، ما زالت محركات الحل تعمل بكامل طاقتها للخروج باطار يرضي الافرقاء كافة ، فتعود الحكومة الى عملها، علما انه سجلت اليوم مغادرة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الخارج في زيارة قيل انها خاصة .



وبكل الاحوال مغادرة الحريري لن تفرمل المحركات ، فاليوم وبعد سقوط طرح الاشتراكي باحالة حادثتي الشويفات وقبرشمون الى المجلس العدلي في الوقت عينه مبدئيا ، ظهر طرح اخر تكشف عنه ال otv في سياق نشرتها .



هكذا من المتوقع ان تشهد نهاية الاسبوع اخذا وردا حول الطرح الجديد ، على ان تتم غربلة الاراء وصولا الى تحديد الوجهة: فان سقط تكون البلاد امام جولة جديدة من المقترحات، وان نجح ندخل رسميا في مرحلة تفعيل العمل الحكومي , وفي هذا الاطار خرج رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل ليرد من جديد على اتهام التكتل بتعطيل الحكومة مؤكدا اننا بانتظار دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء .



باسيل نفسه كان تلقى رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، ودعمه قوات الطوارئ العاملة في الجنوب ، معتبرا أن لديها دورا أساسيا تلعبه ويجب المحافظة على ولايتها.



الى ذلك تفاعل اليوم الجدل حول المادة 80 من قانون الموازنة التي رأى رئيس الجمهورية انها تحمل لغطا.



وبالتوازي مع هذا التطور رد رئيس الجمهورية اليوم قانونين الى المجلس النيابي احدهما على صلة بالفساد طالبا ادخال تعديلات عليهما.



رئيس الجمهورية توجه عصرا الى زحلة عاصمة البقاع في جولة قادته الى القصر البلدي المعاد تدشينه ، قبل ان يرعى يوم العرق والتذوق اللبناني ، وفي استقبال الرئيس عون حضور رسمي استثنائي وترحيب شعبي رافقه على طريق الوصول الى المدينة.



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* مقدمة نشرة اخبار"تلفزيون لبنان"





المنطقة تغلي وسط تفاقم الاحتدام الاميركي-الايراني من بوابة مضيق هرمز



وبين الداخل والخارج برز نبأ لوكالة رويترز لم ينف من الجهة المعنية نسبت فيه معلومات لمسؤول لبناني بأن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قد نجح باتمام وساطة تقضي باطلاق مواطن اميركي كان محتجزا في سوريا، موضحة بانه ليس -أوستن تايس- الصحفي المحتجز في سوريا منذ 2012.



اما الجهود المتواصلة للواء ابراهيم في حادثة قبرشمون فلم تثمر بعد وقد عرضت تفاصيلها في لقائه مع الرئيس بري اليوم.



وهذا المساء غادر الرئيس الحريري للخارج في زيارة خاصة قبل ان تظهر مؤشرات على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.



وفي اطلالة له اكد السيد حسن نصرالله ان تصويت كتلة الوفاء على الموازنة جاء نتيجة التحسس بدقة الوضع الاقتصادي، الذي سيتحمل حزب الله المسؤولية بشأنه اكثر من اي وقت مضى وانه لا ينوي تعطيل الحكومة، داعيا لاجتماعها في اسرع وقت ممكن، جازما بأن الحزب لا يحكم البلد كما يشاع بهدف تحميله تبعات الفساد وتحريض اميركا والعالم ضد لبنان، نافيا بشكل قاطع ادعاءات اسرائيل ان حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل الاسلحة منبها من محاولات فرض وصاية على المرافق.



واليوم تلقى الوزير باسيل رسالة من نظيره الاميركي تؤكد دعم مهمة اليونيفيل في الجنوب متحدثا عن موازنة رشيقة لعملها.



من جهته رئيس الجمهورية الذي جال مساء في زحلة يتمهل التوقيع عليها بانتظار جلاء ماهية المادة 80 وقد اعاد لمجلس النواب قانونين يتعلقان بالمرأة المتزوجة من أجنبي وبالفساد.



الرئيس العماد عون جال مساء في زحلة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





جهاد وبناء، ومسار من العطاء لم يبخلوا فيه بتقديم اغلى التضحيات، حتى عطاء الدم بقرابين من الشهداء.



في ذكرى التأسيس لمؤسسة جاهدت لتبني ما هدمه الاحتلال، وتقديم ما امكن ليليق باهل المقاومة والوفاء، أطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكدا حفظ الامانة التي كانت منذ السيد الشهيد عباس الموسوي:”سنخدمكم باشفار عيوننا”.



وعلى اعين الاحداث العالقة في وطن الأزمات، جدد الامين العام لحزب الله ثوابت سياسية قد لا يفهمها الكثيرون عن العلاقة بالحلفاء والاصدقاء، ورفض الوصايات والاملاءات.



بادئا من حادثة قبر شمون وما يحيط بها من تداعيات، فنحن مع حليفنا النائب طلال ارسلان، ومع جلسة الحكومة باسرع وقت ممكن، قال سماحة السيد حسن نصر الله، وليناقش الحادث بمنطق ان زميلكم على طاولة مجلس الوزراء الوزير صالح الغريب كان عرضة للقتل.



ولكي لا تعرض التاويلات والتحليلات، فان حزب الله لا يواجه احدا بالواسطة، ولا يستخدم أحدا بوجه أحد.



اما الادعاء بان حزب الله يسيطر على الحكومة فهي لتحميل الحزب مسؤولية الوضع القائم، وتحريض الخارج واميركا ضد لبنان.



وبوجه التحريض الصهيوني بادعاء ان حزب الله ينقل السلاح عبر مرفأ بيروت، رفض السيد نصر الله رفضا قاطعا تلك الادعاءات التي هي مقدمات لفرض الوصاية على المرفأ والمطار، وهو ما عجزوا عنه في حرب تموز.



في الحرب الصهيونية المفتوحة على الفلسطينيين لا سيما عمليات الهدم في القدس، اعتبر الامين العام لحزب الله ان هذه الجريمة المستنكرة نتاج صفقة القرن، وان موقف السلطة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقات مع العدو قرارات مرحب بها، مؤكدا ان أكثر ما يوجع الاحتلال وقف التنسيق الامني معه.



اما التنسيق اللبناني الفلسطيني فهو ضرورة لمعالجة ملف العمال الفلسطينيين في لبنان، داعيا الجميع الى الهدوء ووقف المزايدات والشعارات، فهو ملف سياسي ولا يمكن من خلاله معاملة الفلسطيني كأي عامل اجنبي في لبنان .



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"





يتجدد الكلام عن مبادرة جديدة لخرق الجدار القضائي الناشيء عن حادثة قبر شمون ، وان اللواء عباس ابراهيم الذي زار الرئيس نبيه بري اليوم ، اعاد تشغيل محركاته في هذا الشأن ، بعد ان حصل على الضوءالاخضر من رئاسة الجمهورية .



وكي تتحول المبادرة الى مخرج ، مازالت دونها صعوبات وملاحظات تستدعي المزيد من الاتصالات ، ما يعني ان ولادتها تحتاج لمزيد من التداول وتشذيب بعض النتؤات السياسية والدستورية .



في المبادرة عودة لاقتراح المضي باحالة قضية قبر شمون الى المحكمة العسكرية ، وانتظار القرار الظني ليبنى عليه فيما اذا كان هناك من داع لنقل القضية الى المجلس العدلي ام لا .



وكي يكتمل عقد المبادرة يحكى عن توجه لاجتماع خماسي في بعبدا يحضره الى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري الوزيران وليد جنبلاط وطلال ارسلان ، للبحث في آليات تطبيق المبادرة .



مصدر حكومي مطلع ، رأى ان المبادرة تتضمن قاعدة اساسية للحل ، لكن سعي البعض الى ربط الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء بمسار المبادرة ، لا يقع في مكانه الصحيح ، لا سياسيا ولا دستوريا .



ويشدد المصدر على ان الدعوة الى مجلس الوزراء أمر يبته حصرا رئيس الحكومة الذي خوله الدستور توجيه الدعوة واعداد جدول الأعمال ، وكل كلام خلاف ذلك يرمي الى تعليق الدعوة على اي اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور ، ولا مكان له في قاموس الرئيس سعد الحريري .



ومجلس الوزراء بالنسبة لرئيسه هو مجلس كامل الصفات والاعضاء والنصاب السياسي ، وعندما يقرر الدعوة لجلسة فان الجلسة توجه لجميع الوزراء دون استثناء ، لانه من غير المنطقي ان يتحول الى مجلس وزراء مبتور تحت وطأة هذه الأزمة او تلك .



وعلى هذا الخط كلام للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معربا عن خشيته من تتهم القاضية عون التي اقفلت كسارة فتوش من قبل محور الممانعة بان هذا القرار جزء من المؤامرة الامبريالية الصهوينية.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





باللغة المحكية ، وبتبسيط مطلق ، يمكن توصيف الوضع بكلمة: " سكرت " : في الحكومة وفي حادث قبر شمون وفي الموازنة.



ومن مؤشرات " التسكير " سفر الرئيس الحريري, كلمة السيد حسن نصرالله ، والإشكالية المرتبطة بالمادة ثمانين من مشروع قانون الموازنة ، والعقدة الكبرى أن هذه العقد الثلاث باتت مرتبطة ومتادخلة .



في موضوع الحكومة ، سفر رئيس الحكومة مؤشر إلى التعثر ، وهذا المساء طرأت عقدة جديدة, إذ طلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يطرح ملف قبرشمون في الجلسة ، وهذا ما يرفضه الرئيس سعد الحريري وبالتأكيد يرفضه وليد جنبلاط، وفي عقدة الموازنة لا حلول في الأفق .



اليوم صدر موقف لافت عن قصر بعبدا، الموقف يتحدث عن " لغط يحيط بشأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة ، الأمر الذي يفرض جلاءه ، علما ان فخامة الرئيس يدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي.



في المقابل كان موقف من مصادر في المجلس النيابي جاء فيه أن المادة 80 موجودة ولم تشطب ، وهي نوقشت في المجلس النيابي.



من خارج السياق ، وفي تطور قضائي بارز ، القاضية غادة عون اتخذت قرارا بإغلاق كسارات بيار فتوش في ضهر البيدر لعدم حيازته ترخيصا قانونيا من المجلس الوطني للمقالع والكسارات.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"





لبنان معلق بين مجلسين: المجلس العدلي ومجلس الخدمة المدنية.



فحكومة "الى العمل" ممنوعة من العمل لأنها عاجزة حتى عن الانعقاد في ظل الخلاف السياسي الحاد على احالة قضية قبرشمون او عدم احالتها على المجلس العدلي.



ومع ان التحركات المكوكية متواصلة من سعاة الخير، فان الاجتماعات لم تحقق، حتى الان اي خرق ، فشبه المبادرة الجنبلاطية سقطت بالضربة القاضية الارسلانية ، ولقاء الرئيسين عون والحريري في بعبدا أمس لم يغير أي شيء في الواقع المعقد.



وعليه فان الاسبوع ينتهي كما بدأ، فالكلام كثير، لكن الفعل قليل، بل قليل جدا.



واللافت في الموضوع ما اعلنه السيد حسن نصر الله قبل قليل، حين جدد التأكيد انه مع الامير طلال ارسلان في ما يقرر ، اي انه بطريقة غير مباشرة مع احالة القضية على المجلس العدلي.



فماذا سيفعل الرئيس الحريري لمواجهة التعطيل الحكومي؟ وهل هو قادر فعلا على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الاسبوع المقبل؟.



في المقابل قضية اللا توازن الطائفي للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية تعلق نشر الموازنة، فرئيس الجمهورية يتريث في التوقيع عليها انطلاقا من اللغط الذي احاط اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، وهو لغط ينبغي توضيحه، كما اشار الى ذلك بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



البيان الرسمي الصادر عن دوائر القصر الجمهوري تبعه موقف متقدم للوزير جبران باسيل في زحلة وأمام رئيس الجمهورية بالذات ، اعتبر فيه ان تمرير المادة 80 يشكل اخلالا بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقيات.



موقف بعبدا استفز فريق الرئيس نبيه بري، اذ اعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله لوكالة الانباء المركزية انه لا لغط حول الموازنة العامة وانها عند رئيس الجمهورية ليوقعها.



فهل نحن أمام ازمة جديدة بين مكونات الحكم؟ وهل ننتقل قبل حل قضية قبرشمون الى قضية عنوانها:اللا توازن الطائفي للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية؟



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





من جهاد البناء وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أسس المواقف من أكثرمن ملف ساخن على الساحة الداخلية، من أبسط شؤون التفكك الأسري وخطره على المجتمع إلى أوسع إدانة لهدم بيوت الفلسطينيين في غلاف القدس وتهجير الأسر.



رسخ صاحب الوعد مفاهيم التحالف القائم على الاحترام، لا على الفرض ومصادرة رأي الحليف، رد ضيم التهم عن حزب الله بالسيطرة على لبنان ومتهكما، أجاب على من يحمل الحزب تبعات كل الفساد والتعطيل ،أنا حاكم لبنان وأنا المرشد الأعلى.



قارب نصرالله تصويت الحزب لمصلحة الموازنة وللمرة الأولى بعدما وصل السكين إلى العظم، صوتت الوفاء للمقاومة بنعم حيثما دعت الحاجة لتخرج الموازنة من مجلس النواب قوية لا هزيلة، وذلك من باب تحصيل بعض المكاسب للناس وتحصين التعاون لتجاوز الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.



ولأن الفقر عابر للطوائف منعنا تجميد التوظيف ثلاث سنوات في الجامعة اللبنانية، وعلى قاعدة أن كل شيء يجري تسييسه ثمة من استخدم حق العامل الفلسطيني في العمل للتحريض الداخلي على الآخر ورمى بالتهمة على حزب الله بأنه المحرض على اعتصامات المخيمات ومنعا للعب على حق العمل بالمساواة بين كل العمال الأجانب، قال نصرالله أن لا بلد للفلسطينيين يعودون إليه، وإذا أردتم ذلك فافتحوا لهم الحدود ليعودوا فموضوع العامل الفلسطيني مرتبط بقضية عليها إجماع هي القضية الفلسطينية ناصحا من يلعب على هذا الوتر بعدم الخلط بين العمل والتوطين ولا داعي إلى الشعارات والمزايدات.



وضع نصرالله الأمور في نصابها واستدرك بالقول ليس عن عبث تحميل حزب الله المسؤولية في كل شيء، ومن أهم أهداف ذلك تحريض أميركا على لبنان وتحريض دول العالم على لبنان وعلى اقتصاده وعلى المصارف وسيدر بظهرها، وطالب بتأسيس ملف قضائي لوقف التزوير.



على الدماء التي سالت في البساتين علم نصرالله الخصوم كيف يكون الحلفاء، وقال بالفم الملآن "نحنا معك يا مير"نحن لسنا بلسانين ولا بوجهين حليفنا مقتول ونحن خلفه ولا نخلي ظهره "فما تكبروا الموضوع لتضيعوه" وما حدا يكبر موضوع قبرشمون من موقع المستهدف ولمتهميه بالضغط على أولياء الدم، أضاف نصرالله نحن نواجه مباشرة ولا نواجه بالواجهات، وبمعزل عن التصويت قال نصرالله من آخرها نحن مع جلسة للحكومة بأسرع وقت ولتناقش القضية في مجلس الوزراء وسنكون أول الحاضرين.



وختام الكلام كان بالنفي القاطع لادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت، وردا على الادعاء جزم نصرالله قائلا "لو في شي منو أنا ما بنفي أنا بسكت" ورأى في ذلك مقدمة لفرض وصاية متعددة الجنسية على المرفأ والمطار والحدود، وهو ما عجزوا عن تحقيقه في حرب تموز.



أنهى نصرالله فصل الخطاب فيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل يحييان عيد العرق وفي العصارة موقف متلت عوني أكيد بقول باسيل في كلمته إن ما حصل معنا في المادة الثمانين من الموازنة ليس بسيطا من ناحية الإخلال بالتفاهمات والتوازنات والاتفاقيات لكن الاختلال ليس وليد سكرة النبيذ بل هو سجل حواصل انتخابية بعشرات آلاف الوظائف الانتخابية التي تورط الجميع فيها ذات انتخابات نيابية، الدستور كفل الكفاءات لا المحسوبيات وجعل المواطنين سواسية في الحقوق فأين المؤتمن على الدستور من ضرب الدستور في حرب التغيير والإصلاح.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





لبنان أمام فرصة جيدة تخدم كل الأطراف، ولذلك ينبغي إلتقاط طرح إحالة قضيتي الشويفات وقبرشمون إلى المجلس العدلي، كونه قابلا للتطبيق والإقرار في مجلس الوزراء، على أن يليه لقاء مصالحة شاملة في قصر بعبدا تعيد الأمور إلى ما قبل حادثة الشويفات.



رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع إتصالاته ولقاءاته في هذا المجال والتقى المدير العام اللواء عباس إبراهيم الذي إكتفى بالقول إن الإجتماعات مع الرئيس بري دائما إيجابية.



واليوم تابع رئيس المجلس مسألة العمالة الفلسطينية مع وزير العمل كميل أبو سليمان وقضية الكوستا برافا مع وزير البيئة فادي جريصاتي.



وربطا بالشأن الحكومي غادر رئيس الحكومة سعد الحريري لبنان في زيارة خاصة، فيما رأى الرئيس بري ان كل النمو الإقتصادي بلا أي معنى إن بقي الشلل الحكومي على ما هو عليه، داعيا لتدارك الأزمة والعودة إلى إطلاق عجلة الحكومة اليوم قبل الغد.



أما عجلة الموازنة التي كان من المفترض أن يوقع قانونها وينشر بالأمس فقد أصيبت بداء اللغط وفق توصيف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لما يتعلق بإقرار المادة 80 من قانون الموازنة.



هذا في وقت أعاد فيه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب قانوني مكافحة الفساد وإعفاء اولاد المرأة المتزوجة من غير لبناني من الإستحصال على إجازة عمل.



في موضوع الموازنة إشادة من الأمين العام لحزب الله بالجدية في نقاشها ورفض لإتهام الحزب بتحريض الفلسطينيين على الإحتجاج ودعوة لمعالجة هادئة لملف العمالة الفلسطينية.



السيد حسن نصرالله تحدث عن حادثة قبرشمون رافضا إتهام حزب الله باستخدام النائب طلال أرسلان كما نفى أن يكون الحزب يستهدف أي قوة سياسية عبر هذا الإستخدام المزعوم، وأكد أن الحزب مع عقد جلسات للحكومة ومناقشة تلك الحادثة التي كادت تودي بوزير.



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