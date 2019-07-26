وزيرة الداخلية اجتمعت ببعض الجمعيّات العاملة في السجون اللبنانية

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اجتمعت وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن، بحضور المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ببعض الجمعيّات العاملة في السجون اللبنانية : جمعيّة عدل ورحمة، والمرشدين العامة للسجون، وجمعية الأب عفيف عسيران، وجمعية الحركة الإجتماعية، ودار الأمل، وجمعية فرح العطاء، وريستات، وجمعية نسرتو، وجمعية كاتارسيس.

تركز الاجتماع حول البحث عن حلول ممكنة لأوضاع السجون والمساجين. كما تطرق المجتمعون الى الواقع المزري لحالة المساجين و السجون. وشدد الجميع الى إيلا الحكومة القيام بدورها من أجل إعادة تأهيل السجون ولاسيما المساجين بطريقة إنسانية.

كما تحدد اجتماع لمواصلة البحث عن بعض الحلول الممكنة