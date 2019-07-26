راشيل كرم تناشد وزير البيئة: اتكالنا عليك! وهكذا جاء الرد

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غردت الإعلامية راشيل كرم قائلة: ببلدة كفريا الكورة : شاحنات ترمي النفايات على جوانب الطرقات ومن ثم يتم طمرها علماً أن البلدة تعاني من تلوث الهواء من دخان وكسارات الشركات المحيطة بها مما يسبب لأبنائها أمراض سرطانية... معاليك فادي جريصاتي اتكالنا عليك توقف هالقصة لان الصرخة بلشت تطلع!

ثم رد عليها وزير البيئة فادي جريصاتي قائلاً: عزيزتي راشيل سنتابع الموضوع ونقوم بالاجراءت اللازمة. شكرا لك.

فشكرته الأخيرة قالة: معاليك شكراً وباطار متابعة قضية هالضيعة (كفريا-الكورة) اي اجراء او محاسبة رح تصير بحب نعرف كمان تحتى الناس تعرف انو اذا تشكت وتابعت القصة فففي مين عم برد عليها كرمال لبنان وطبيعتو وكرمال محاولة اعادة الثقة بين المواطن والمسؤولين