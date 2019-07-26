الرغوة ممتدة على شاطئ كسروان لهذا السبب..

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صدر عم المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

في ظل استمرار التداول بموضوع الرغوة الممتدة على شاطئ كسروان، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، يهم مؤسسة كهرباء لبنان التأكيد أن هذه الرغوة، وكما جاء في تقرير وزارة البيئة وكما هو واضح بالعين المجرّدة، ليست ناتجة عن معمل الذوق الحراري وإنما عن مصادر أخرى وأبرزها مخارج الصرف الصحي، وأبلغ دليل على ذلك هو ظهور هذه المشكلة حديثا فيما معمل الذوق عمره أكثر من 35 عاما ولم تظهر هذه الرغوة الا مع ظهور العوامل الجديدة المذكورة، كما أن قنوات الصرف الصحي هي خارج حرم معمل الذوق كما تبيّن الصور الجوية للمنطقة.

وإذ تؤكد المؤسسة التزامها المعايير البيئية الوطنية في تشغيل معمل الذوق الحراري، فإنها في مطلق الأحوال على تنسيق تام ودائم مع وزارة البيئة وتلتزم توصياتها لا سيما تلك الواردة في كتابها رقم 2710/ب الوارد الى المؤسسة بتاريخ 5/7/2019، وذلك ضمن الأطر التنظيمية التي ترعى عمل المؤسسة. وقد تم القيام بالخطوات التالية تنفيذا لهذه التوصيات:

1- أوصت وزارة البيئة بـ "تركيز حواجز مائية عائمة بمحاذاة مخرج مياه التبريد التابع لمعمل الذوق"، وقد باشرت المؤسسة، بعد إعداد دفتر الشروط اللازم، بإجراء استقصاء أسعار لشراء هذه الحواجز بالسرعة القصوى.

2- بالنسبة للتوصية المتعلقة بـ "تكليف إحدى المختبرات المعتمدة لأخذ عينات من مياه التبريد ومن مياه البحر لتبيان مدى الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية"، باشرت المؤسسة بتحضير نطاق أشغال بهدف التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء تحاليل معمّقة لمياه التبريد ومياه البحر.

3- بالنسبة للتوصية المتعلقة بـ "ضبط تركيز الكلور الحر المتبقي(Residual Chlorine) في كل من مياه التبريد وفي مياه البحر إلى الحدود المسموح بها ضمن المعايير البيئية الوطنية أي 1mg/l في مياه التبريد و0.005 mg/l في مياه البحر"، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تعتمد النسب التي تضعها الشركة المصنّعة للمكثفات Condensers وهي بين 0.2 و mg/l 0.5في ما خص مياه التبريد أي أقل من المعايير المحددة من قبل وزارة البيئة (1mg/l). أما بالنسبة الى مياه البحر، وبما أنها خارج نطاق المعمل وعرضة لعدة عوامل ملوِّثة، فسيصار الى دراسة هذا الموضوع مع الشركة الصانعة بالاستناد الى نتائج التحاليل المخبرية التي ستقوم بها الشركة المتخصصة التي سوف تعتمدها المؤسسة، واتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع سلامة استثمار المعمل.

ختاما، تشير مؤسسة كهرباء لبنان أنها قامت منذ العام 2011 بعدة خطوات لتحسين الوضع البيئي لمعمل الذوق الحراري حققت نتائج إيجابية ملموسة في هذا المجال، وهي على استعداد للقيام بأي خطوات إضافية بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة البيئة.