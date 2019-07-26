رسالة من بومبيو إلى الوزير باسيل.. ماذا جاء فيها؟

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها على التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، كما أكد دعمه لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، التي لديها دور أساسي تلعبه في جنوب لبنان وعلينا المحافظة على ولايتها.

واعتبر بومبيو أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن. وعلينا التأكد من أن ميزانيتها رشيقة، ومجهزة لإنجاز مهامها على الأرض". وختم مؤكداً على دعم عمليات السلام في العالم مع مواصلة الجهود لجعلها اكثر فعالية.