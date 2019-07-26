افتتاح " يوم العرق اللبناني" و " اليوم العالمي للتذوق" في زحلة

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برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون تتشــــــرف وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين بلدية زحلة المعلقة – تعنايل وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح " يوم العرق اللبناني" و " اليوم العالمي للتذوق"
الزمان: الجمعة 26/7/2019 الساعة 6 مساءً.
المكان: بارك جوزيف طعمة سكاف – زحلة.
يلي الافتتاح جولة على العارضين وتذوق للمأكولات التقليدية اللبنانية يستمر المعرض لغاية 27 تموز من السادسة مساءً لغاية الثانية عشر ليلاً
البرنامج:
النشيد الوطني اللبناني
وثائقي عن النبيذ اللبناني
كلمة رئيس بلدية زحلة- المعلقة – تعنايل: المهندس أسعد زغيب
وثائقي عن العرق اللبناني
كلمة رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية: المهندس غسان الخوري
وثائقي عن منتوجات المونة والمطبخ اللبناني
كلمة مدير عام الزراعة: المهندس لويس لحود
كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين: المهندس جبران باسيل
كلمة راعي الحفل: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون