افتتاح " يوم العرق اللبناني" و " اليوم العالمي للتذوق" في زحلة

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برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون تتشــــــرف وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين بلدية زحلة المعلقة – تعنايل وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح " يوم العرق اللبناني" و " اليوم العالمي للتذوق"

الزمان: الجمعة 26/7/2019 الساعة 6 مساءً.

المكان: بارك جوزيف طعمة سكاف – زحلة.

يلي الافتتاح جولة على العارضين وتذوق للمأكولات التقليدية اللبنانية يستمر المعرض لغاية 27 تموز من السادسة مساءً لغاية الثانية عشر ليلاً

البرنامج:

النشيد الوطني اللبناني

وثائقي عن النبيذ اللبناني

كلمة رئيس بلدية زحلة- المعلقة – تعنايل: المهندس أسعد زغيب

وثائقي عن العرق اللبناني

كلمة رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية: المهندس غسان الخوري

وثائقي عن منتوجات المونة والمطبخ اللبناني

كلمة مدير عام الزراعة: المهندس لويس لحود

كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين: المهندس جبران باسيل

كلمة راعي الحفل: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون