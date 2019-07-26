living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإدعاء على 4 محامين

26
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن نقابة المحامين في بيروت أعطت الإذن بملاحقة المحامي فادي كحيل ومعه علي عباس، زين علاو وباسم مظلوم على خلفية تحريك دعوى كان تقدم بها ضابطان شقيقان أحدهما في الجيش والثاني في أمن الدولة هما فادي.ك وبسام.ك، بعد إشكال تطور الى إعتداء وقع في محلة بدارو في تموز من العام 2018 بين الضابطين والمحامي، تبعه منشور على صفحة الأخير ورد فيه عبارات مثل "إعتداء همجي بربري وجروح عدة في الأخلاق والضمائر"، وذلك تعبيرا عن سخطه للإهانة والأذى الجسدي والمعنوي اللذين تعرض لهما على يد الضابطين.


وكان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت قد فصل في النزاع القائم من خلال حكم مبرم صدر عنه منذ نحو أربعة أشهر وقضى بإبطال التعقبات بحق المحامي فادي كحيل وتبرئته من جرم المادة 388 عقوبات، علما أن أحد فريقي الجهة المدعية كان أسقط حقه الشخصي، كما أن المحكمة العسكرية كانت جرمت الضابطين لمخالفتهما المسلكية العسكرية.


وعلى أثر تقدم المحامي كحيل بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر، تقدم أحد الشقيقين بدعوى جديدة تحمل نفس مضمون ووقائع الشكوى الأساسية أمام النيابة العامة الإستئنافية التي سطرت كتابا الى نقابة المحامين في بيروت.


يشار الى أن قضية المحامي كحيل تحولت الى "قضية رأي عام" استدعت تضامن عدد كبير من المحامين معه قدر بنحو 250 محاميا كانوا تقدموا بوكالة رسمية للدفاع عن زميلهم وقد ترافع عنهم وعنه نقيب المحامين الأسبق عصام كرم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout