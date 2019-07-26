الديمقراطي: نحمّل من يقف وراء شائعات الفتنة والتحريض مسؤولية أي تعرّض أمني لنا

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، أنّ أحد المواقع الإلكترونية قد قام بنشر خبر ملفّق نقلاً عن مصادر أمنية، بحسب الخبر المنشور، يدّعي تكليف الحزب الديمقراطي اللبناني بشخص مدير داخليّته لواء جابر بالقيام بأعمال أمنية في الجبل وتصفية مسؤولين في الحزب الإشتراكي ومنهم "النائب هادي أبو الحسن وغيره من القياديين".

عليه تؤكد المديريّة أنّنا في الحزب أسياد قرارنا ونفسنا وحماة هذا الجبل ولسنا في موقع أن نكلّف يوماً من قبل أي جهة في أي عمل قد يصبّ ضدّ مصلحة الجبل وأهله الذين نعتبر أنّنا الأحرص عليهم منذ آلاف السنين ولغاية يومنا الراهن، كما ليس من شيمنا الغدر والطعن بالظهر ولا نعرف إلاّ المواجهة المباشرة وفي العلن والتجارب خير دليل على ذلك، وكما كنّا عبر التاريخ سنبقى على نهجنا وستبقى لغتنا لغة العقل والتلاقي والإنفتاح.

وتعتبر أن الهدف الحقيقي وراء هذا الخبر "الفتنوي" هو التمهيد المسبق لعمل أمني ضدّ قياديي الحزب ومدير الداخلية لواء جابر وتحمّل من يقف وراءه مسؤولية أيّة نقطة دم قد تسقط في الجبل، وتعلن أنها بصدد رفع دعوى قضائية بوجه كلّ من يثبته التحقيق متورّطاً بتهمة التحريض وإثارة الفتن وتهديد السلم الأهلي في ظلّ هذه الظروف الحرجة التي تمرّ فيها البلاد.