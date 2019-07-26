كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 33 درجة، في الجبال من 18 الى 28 درجة، في الأرز من 12 الى 24 درجة وفي البقاع من 16 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالا، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,45 ساعة غروب الشمس: 19,43.