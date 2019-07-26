جولة لمحافظ جبل لبنان في بلدتي العربانية والدليبة

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بدعوةٍ من رئيس بلدية العربانية - الدليبه المحامي جهاد رزق الله ، زار محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكّاوي بلدتي العربانية والدليبة الواقعتين في قضاء بعبدا، في زيارةٍ تفقّدية وإنمائية. وكان باستقباله مع الوفد المرافق رئيس البلدية ونائبه والأعضاء. وقد رحّب رئيس البلدية بسعادة المحافظ، مذكّراً بمسيرته المميّزة في القضاء لا سيّما خلال الفترة التي شغل فيها منصب مدّعٍ عام بيئي في البقاع ما بين العامين 2014 و2017 مع تلقّيه تنويه وزير البيئة آنذاك على جهوده المبذولة في إطار مكافحة التعدّيات على مجرى نهر الليطاني.

وقد عرض رئيس البلدية مسار نشاط المجلس البلدي في العربانية والدليبة وأولويات العمل، وعلى رأسها تطبيق جميع القوانين وأهمّها قانون حق الوصول إلى المعلومات والقوانين الضرائبية، والإهتمام بالقضايا الإجتماعية والبيئية في البلدتين مع إعطاء إهتمام خاص لمشاكل المياه والبنى التحتية والسلامة المرورية. كما طلب رئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله دعم سعادة المحافظ في متابعة بعض المطالب، أبرزها إنشاء مركز إسعافات أوليّة لقرى المتن الأعلى ومركز دفاع مدني لإطفاء الحرائق فضلاً عن استكمال عملية إزالة الألغام.

ومن ثمّ ألقى سعادة المحافظ كلمة شكَر فيها رئيس وأعضاء المجلس البلدي على الدعوة وعلى استضافته في العربانية والدليبة، ووعد بمتابعة موضوع إنشاء مركز إسعافات أوليّة ومركز للدفاع المدني واستكمال إزالة الألغام، ونوّه بما يقوم به المجلس البلدي في العربانية والدليبة والذي يشكّل نموذج يُحتذى به.

وأضاف المكّاوي: "سبق لنا ان دعونا الى إدراج موضوع تعميم كاميرات المراقبة في مختلف مناطق ‏جبل لبنان في سلم الأولويات، وهو إجراء ضروري للإسهام والتكامل مع الأجهزة ‏الأمنية المختصة لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، وشجعنا السهر على البيئة ‏وحماية مواردنا الطبيعية من كل اعتداء إضافة الى حفظ تراثنا الوطنيّ، بالتوازي ‏مع مسارٍ تنمويّ يتوافق مع المتطلبات العصرية للمواطن”.

وأضاف: “ها ان بلدية العربانية والدليبه قد سارعت الى تركيب نظام الكاميرات وتنفيذ ‏مرحلته الأولى التي تشمل طرقاتهما الرئيسية ومفاصلها ضمن إطار «خطة ضبط ‏الأمن وتعزيز التنمية» ونتولى تدشين انطلاقتها اليوم. ويترافق ذلك مع الإعلان عن ‏المهرجان القروي المقرّر في منتصف شهر آب المقبل، وفتح ورشة تحسين وتطوير ‏البنى التحتية ضمن خطة تنموية مرحلية واعدة، وإطلاق الشعار الجديد للبلدية”.

وأشار إلى أنه “نرى في هذه الانطلاقة، ملامح مشروع مجتمعي من شأنه إحداث تغييرات بنيوية ‏في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتراثية، وهو يؤدي بالتأكيد إلى ‏الارتقاء بالعربانية والدليبه إلى مستوىً حضاريٍّ مميّز، إنتاجاً وإبداعاً واستمتاعاً، ‏وإلى مشاركة الجميع في إنجاح هذه المسيرة‎”.

وقال المكاوي:‏ “مساحة العربانية والدليبة لا تتجاوز 3 كلم2 ، لكنها ذائعة الصيت منذ نصف قرن ‏على الأقلّ، باحتضانها محطة الأقمار الاصطناعية التي سمحت للبنانيين عام 1969 ‏بمشاهدة خطوات أول رائد فضاء على سطح القمر مباشرةً وهو يقول: هي خطوة ‏صغيرة لإنسان لكنها خطوة كبيرة للبشرية جمعاء. واليوم، لا زالت العربانية تربط ‏لبنان بالعالم الخارجيّ في قطاع الاتصالات الدولية”.

وأضاف: “انا أيضاً أردّد أمامكم، ان الإنجازات التي نطلقها اليوم تمثل خطوة صغيرة في ‏مسيرتكم التنموية، لكنها خطوة كبيرة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة عسى ‏ان تتحوّل الى أنموذج يحتذى.‏ وختاماً نهنئكم على جهودكم، وندعو لكم بالتوفيق في مسيرتكم المليئة بالنجاح”.

ومن ثمّ قدّم رئيس البلدية درع تذكاري لسعادة المحافظ تقديراً لجهوده، وأطلق مع المحافظ شعار Logo البلدية، وكذلك أعلن عن المعرض القروي الذي سيُقام في آب المُقبل. كما تمّ تدشين كاميرات المراقبة التي تغطّي الطرقات الرئيسية.

بعد ذلك،قام المحافظ برفقة رئيس وأعضاء البلدية والوفد المرافق بجولةٍ تفقّدية في العربانية والدليبة، أبرزها زيارة محطّة الأقمار الإصطناعية حيث جال في داخلها واستمع إلى شروحات المسؤول فيها.

وأخيراً، لبّى سعادة المحافظ والوفد المرافق دعوة رئيس وأعضاء البلدية للغداء الذي أقيم في مطعم Level River.