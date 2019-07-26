بالصورة - هذا ما حصل في قصر بعبدا صباح اليوم

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نُكّس اليوم العلم اللبناني امام قصر بعبدا حداداً على الرئيس التونسي الباجي قايد السبس.



وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أصدر مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي إثر وفاة الرئيس التونسي، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة. وتضمنت المذكرة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.



هذا وأعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء يوم الأربعاء 27 تموز.