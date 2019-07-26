منع التحركات الفلسطينية خارج المخيمات

A + A -

أصدر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قراراً بتسطير محاضر ضد من يرفع أعلام فلسطين من السيارة في إطار المواكب السيارة الاحتجاجية التي جابت صيدا، تطور القرار إلى منع التحركات إلا بإذن.



فقد قرر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي عقد أمس في سرايا صيدا «وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أي تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية». وأعلن «إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني قد يحدث بغية معالجته فوراً حفاظاً على الأمن والسلامة العامة».



نتج القرار من التجاوزات التي ارتكبها بعض المشاركين في المسيرات الصيداوية، برغم أنها تنظم بشكل عفوي من دون إيعاز تنظيمي.