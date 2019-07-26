اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 26-07-2019

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الاخبار

القوات مع حق التملّك للفلسطينيين؟

يقول نواب في القوات اللبنانية، وبعد الحملة الفلسطينية ردّاً على إجراءات وزير العمل كميل أبو سليمان لـ«تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان»، إنّ حزبهم سيتقدم بعدد من اقتراحات القوانين لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، وحصولهم على حقوقهم المدنية، «ومنها حقّ تملكهم، ضمن شروط معينة».



الجمهورية

إشتكى مواطنون من أنهم تقدموا بطلبات لتركيب ساعات للكهرباء منذ أكثر من أربعة أشهر وما زالوا ينتظرون والجواب أن الشركة ليست لديها ساعات للتركيب.

قال وزير بارز عن الإصطفافات الحاصلة وعرقلة مجلس الوزراء أن أحداً لا يستطيع إلغاء أحد إنما بهذه التصرفات هم يلغون البلد.

وجهت شخصية سياسية لوماً مباشراً إلى فاعلية ناشطة لإطلاقها كالماً غير موزون وغير دقيق في ما خصّ موضوع حرّكَ الشارع أخيراً.



البناء

خفايا

قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة إنّ مساع قواتية لتجاوز التصويت ضدّ الموازنة لم تنجح في ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة والقوات تمهيداً للبحث في ملف التعيينات الذي سيوضع على الطاولة بمجرد الانتهاء من حلّ قضية حادث قبرشمون، والذي تسعى القوات لحجز حصتها فيه بينما تسود علاقتها بالتيار الوطني الحر حال من التوتر ودخل الجفاء على علاقتها برئيس الحكومة الذي لا يملك تفسيراً لتصويت القوات ضدّ الموازنة إلا اعتباره موجهاً ضدّه شخصياً!

كواليس

قالت مصادر في أسواق النفط إنّ إيران تمكّنت من بيع مليون برميل يومياً خلال شهر حزيران الماضي رغم العقوبات الأميركية المشدّدة، وإنّ الوسائل التي تعتمدها إيران لبيع نفطها لا يزال أغلبها غامضاً رغم الادّعاءات الأميركية باتهام الصين بتأسيس شركات وهمية للقيام بعمليات الشراء وتحمّل العقوبات الناجمة عنها، وقالت المصادر إنّ هذه الأنباء الصادمة مقلقة لواشنطن لأنها تدفع ثمن سياسة العقوبات غالياً في العلاقات الدولية ولا تحقق المرجو منها.



اللواء

غمز

تمر العلاقة بين مرجع كبير ومرجع مالي مسؤول بما يشبه الأزمة الصامتة!

لغز

تتفاعل مواقف معروفة في وسط سياسي واسع، احتجاجاً على محاولة احداث أزمة على مستوى الحكومة.