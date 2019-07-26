عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 26-07-2019

A + A -

الاخبار

سقوط مبادرة جنبلاط

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الجمهورية

مساعٍ لتسويق مبادرة جنبلاط

بري: إقتراح جنبالط فرصة... والحريري يتجه إلى »جلسة ضغط«

اللواء

إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل

3 خيارات لإنقاذ الموازنة المحجوزة في بعبدا.. ومُهلة شهر من بلديات الضاحية لمطمر الكوستابرافا

البناء

عون والحريري وأزمة التوقيع على الموازنة مع بند حفظ حقوق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية

مفاوضات حلّ قبرشمون تتجاوز عقدة الإحالة إلى المجلس العدلي نحو الشروط

الترسيم براً وبحراً يعود للواجهة... ونصرالله يطل اليوم إقليمياً ومحلياً

الديار

هكذا أسقط نصرالله «سيناريو يوغوسلافيا»: تدمير اسرائيل مقابل تدمير ايران..

طهران تتلقى «رسالة» اسرائيلية..! ونقطة واحدة عالقة في مفاوضات «الترسيم»

لقاء بعبدا يفشل «باحياء» الحكومة «سقوط» حل جنبلاط والحريري «يلوم» باسيل؟