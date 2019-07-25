A + A -

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

عاجلا أم آجلا، ستجد الأزمة الحكومية الراهنة طريقها إلى الحل. أما الوقت الضائع، فيهدر من رصيد الاقتصاد، الذي أنعشته الإيجابية الأخيرة المتمثلة بإقرار موازنة 2019 بعد طول انتظار، في وقت يتطلع اللبنانيون إلى موازنة 2020، عساها تعبر عن التزام القوى السياسية الأساسية بتعهداتها تجاه ناخبيها أولا، وعموم اللبنانيين ثانيا، في التوصل إلى موازنة إصلاحية، تحمل رؤية اقتصادية للبلاد، مستقاة من الخطة التي يفترض أن يقرها مجلس الوزراء خلال وقت قريب.

عاجلا أم عاجلا، سيعود المعطلون إلى رشدهم، مدركين أن الضرر السياسي الذي يعتقدون اليوم أنهم يسببونه لفريق سياسي معين، وربما برأيهم لرئيس البلاد، هو في حقيقته ضرر عام يصيب الجميع، والمتسببين به قبل الآخرين.

عاجلا أم آجلا، سيدرك الجميع أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن الغارقين في الماضي وأمجاده سيبقون عالقين فيه، فيما القافلة تسير، والبلاد حتما نحو شاطئ الأمان.

واليوم توقع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة. واكد ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.

مع الاشارة الى ان الانظار تتجه غدا إلى موقفين مرتقبي: ظهرا، خلال مؤتمر صحافي يعقد في ميرنا الشالوحي، ويتعلق بالتطورات الأخيرة على أكثر من صعيد، وعصرا على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.



=====================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

فيما فتح خط الكوستابرافا مجددا، وبقي المطمر مفتوحا مدة شهر تستمر الخطوط الباقية التي يتابعها السياسيون بين الإقفال والفتح، وما فتح حتى الآن موازنة قيد الدرس لدى رئيس الجمهورية بعد توقيع قانونها من رئيس المجلس النيابي ومرسومها من رئيس الحكومة وموازنة غير مقدر لها أن تدرس للعام 20 بفعل استمرار قفل خط مجلس الوزراء.

أما بشأن ترسيم الحدود البحرية جنوبا فإن الرئيس بري يقول إن هناك تقدما، وفي الشأن الحكومي ارتباط وثيق بحادث قبرشمون والعدالة فيه، والتي لا بد أن تأخذ معها حادث الشويفات إذا كان المطلب مجلسا عدليا كما يقول الزعيم وليد جنبلاط، في وقت يتابع الرئيس بري الإتصالات مع المير طلال ارسلان موفدا إليه الوزير علي حسن خليل.

رغم كل شيء فإن الرئيس الحريري يقول تفاءلوا بالخير تجدونه وهو لم يدل بأي كلام آخر بعد اجتماعه الى الرئيس عون في القصر الجمهوري، لكن مصادر الرئيس الحريري اكدت ان اللقاء ايجابي والمساعي مستمرة للاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء.

في الخارج توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وفي تركيا وزير الدفاع يبحث في عملية عسكرية كبرى في شرق الفرات.

أما التصعيد في مياه الخليج فلا يزال مستمرا وأميركا وبريطانيا والغرب عموما يدرس تشكيل قوة حماية بحرية للناقلات النفطية بينما إيران على مواقفها في تبادل ناقلتها المحتجزة لدى البحرية البريطانية مع تلك المحتجزة في بندرعباس.

بداية من لقاء قصر بعبدا...



===================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

في الشكل وعلى مقياس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لم ترصد أي إشارة.

حتى أن البيان الرسمي الذي صدر من بعبدا حول لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم يأت على ذكر مصطلح مجلس الوزراء عند الحديث عن المواضيع التي تم بحثها وحصر الأمر بنتائج المشاورات الجارية لمواكبة تداعيات حادثة قبرشمون، وإقرار الموازنة وتفاءلوا بالخير تجدوه.

أما في معلومات الـ NBN فإن الحريري يتجه إلى الدعوة لعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل على أن يتم تحديد مكانها في ضوء نتائج الاتصالات حتى لو لم يتم التوصل لمخرج لحادثة قبرشمون.

وعلى ذكر الموازنة فإن قانونها لم يوقع من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

أما على خط معالجة حادثة قبرشمون علمت الـ NBN أن حراكا متجددا إستهل اليوم بلقاء صباحي، جمع وزير المال علي حسن خليل بتكليف من الرئيس نبيه بري مع النائب طلال إرسلان على أن يستكمل في الساعات المقبلة ويقوم على طرح جديد يتم تسويقه للحل من خلال إحالة كل من حادثتي الشويفات وقبرشمون إلى المجلس العدلي.

في ملف ترسيم الحدود النفطية برا وبحرا ارتقى إعلان الرئيس نبيه بري عن حصول تقدم إيجابي إلى مستوى المفاجأة ولا سيما لجهة قوله أن مشروع الإتفاق الذي يتضمن سبع نقاط قد تم إنجاز تسعين بالمئة منه.

هذا الإعلان إن كان يدل على شيء فإنما على انتصار تفاوضي حققه لبنان وقاد إليه تحديدا الرئيس بري فكان هذا الملف بأيد أمينة عبدت الطريق أمام لبنان ليفاوض تحت شروطه.

فهل حاولت إسرائيل التغطية على هذا النجاح اللبناني من خلال التهديدات التي وجهتها للبنان عبر مرفأ ومطار عاصمته؟.

في تونس رحل الرئيس الباجي قايد السبسي عن إثنين وتسعين عاما بعد ساعات من دخوله المستشفى العسكري علما بأن الدستور التونسي أناط مهام رئيس الجمهورية عند وفاته لرئيس مجلس نواب الشعب إلى حين انتخاب رئيس جديد.



=========================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

يقول المثل الشائع: اشتدي أزمة تنفرجي، وها قد اشتدت وتشعبت، فهل بات الفرج قريبا؟

يقارب المسؤولون الازمة كل على مقياسه، فيما تتشعب التبعات من حكومة معلقة الى ملف النفايات، وما بينهما ملفات كثيرة كانت قد طمرت، وتتكفل الايام السياسية المأزومة بنبشها، على قاعدة ان “القلة تولد الشجار”.

تفاءلوا بالخير تجدوه قال رئيس الحكومة سعد الحريري بعد خطواته نحو قصر بعبدا، لكن غيابه عن منبر التصريح، واكتفاءه بهذه العبارات لم يترك للبنانيين خيار التفاؤل ما دام ان السياسيين لم يجدوه، وحكومتهم معلقة على غير ملف..

على خط قبرشمون تتواصل المساعي بلا جديد يؤمن اي اختراق، فرمى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تغريدة اخترقت جدارات التصلب الاشتراكية السابقة، رابطا قبولا مشروطا باحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي ان اقترن باحالة حادثة الشويفات معه..

بلدية الشويفات ومعها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، كانوا يعالجون حادثة اخرى يخشاها اللبنانيون ايما خشية. انها ازمة النفايات، فقدموا مبادرة حسن نية بالتراجع عن قرارهم اقفال مكب الكوستابرافا امام النفايات القادمة من خارج منطقتهم، ممهلين الحكومة شهرا اضافيا لعلها تجد حلا جذريا لمعضلة وطنية طالما تم تسويفها والتعاطي معها بحلول موضعية..

وفيما حال البلد تنتظر اختراقا ما يحرك جمود العجلة الوطنية بكل مساراتها، تسير المنطقة بعجلات مثقوبة، وسْط ضياع في السياسة الاميركية وتبعاتها الاوروبية، كانما الجميع يراهن على الوقت لايجاد مخرج ما..

اما السعودية الغارقة في شر افعالها، فمد اميرها اليد الى الاسرائيلي ظنا انه سينقذه من غرقه ويثبت عرشه المهزوز، كما اشار الاعلام العبري، فمرة عبر التطبيع واخرى عبر التحريض، والنتيجة انه وضع بلاده على فوهة بركان المنطقة، فلا ضمنت الاميركي والاسرائيلي، وعادت الفلسطيني وجل دول المنطقة .

وحول المنطقة وتطوراتها والازمة اللبنانية وتشعباتها يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عصر الغد، في ذكرى تأسيس مؤسسة جهاد البناء، شريكة المجاهدين بالنصر على العدو الصهيوني والحقد الاميركي وبعض العربي ..



=====================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

بين طريق البساتين - قبر شمون ومضيق هرمز علقت جلسات مجلس الوزراء ولكن ليس الى ما لا نهاية.

فصبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اوشك على الانتهاء وهو ينوي دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لان قضايا الناس ومشاريع سيدر وغيرها من المسائل الضرورية لم تعد تحتمل التأجيل.

الرئيس الحريري الذي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون اكتفى بالقول لدى مغادرته القصر الجمهوري تفاؤلوا بالخير تجدوه، واكد مصدر مقرب منه لتلفزيون المستقبل ان الرئيس الحريري اكد على موقفه بضرورة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد باسرع وقت ليتمكن من مواجهة التحديات المعلومه لدى الجميع، الامر الذي سيكون محل متابعة في اليومين القادمين لاتخاذ القرار المناسب.

مصادر اخرى اشارت الى ان الامور في اتجاه الحلحلة في الساعات الاربع والعشرين المقبلة خصوصا لناحية انضاج فكرة احالة حادثتي قبرشمون والشويفات الى المجلس العدلي وهو ما كان اقترحه وليد جنبلاط.



====================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

هل تفجر مادة في الموازنة، الموازنة كلها؟ "حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف"...هي المادة التي وردت في الموازنة التي جرت المصادقة عليها والتي وقعها كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة، ولكن ما تم اكتشافه في قصر بعبدا جعل رئيس الجمهورية لا يوقع، خصوصا أن المعلومات تشير إلى ان هذه (المادة - اللغم) أضيفت بعد التصويت, وهناك من يقول إن إضافتها تمت عند التنقيح... وضع اللغم، فهل سيجري تفكيكه؟ أم إنه سينفجر؟ إنها مشكلة كبيرة ولا يعرف بعد كيف ستكون المخارج؟ هل بإسقاطها بعد اعتبارها خطأ مطبعيا؟ ام يردها الرئيس؟ أم يصار إلى الطعن بها بتواقيع عشرة نواب؟ التطورات مفتوحة على كل الإحتمالات...

اللغم الثاني في تطورات اليوم أن مخرج تلازم حادثي قبرشمون والشويفات وإحالتهما على المجلس العدلي، سقط وعادت أزمة حادث قبرشمون إلى المربع الأول...

أما اللغم الثالث المتمثل بمطمر الكوستابرافا، فجرى تمديد توقيت الصاعق فيه، من خلال تمديد العمل بالمطر شهرا إضافيا، من دون أن يعني ذلك سوى تأجيل لتفجير هذا اللغم.

كل هذه الألغام لا مكان صالحا لتفكيكها سوى طاولة مجلس الوزراء، لكن انعقاده مازال محفوفا بشروط المجلس العدلي، علما ان المعلومات تشير إلى ان الرئيس الحريري في صدد الدعوة مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة منتصف الاسبوع...

صحيح أن الرئيس الحريري أكتفى بعد خروجه من لقائه رئيس الجمهورية بالقول: تفاءلوا بالخير تجدوه... لكن اللبنانيين يفتشون عن الخير فلم يجدوه على الرغم من كل محاولات التفاؤل.



=======================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

البلد على جناحي جنبلاط أرسلان الوليد وبن طلال من دون بقية المزايا المالية . ولما اقتحم رئيس الحكومة طريق الشام قاصدا مفرق بعبدا ساد قرار ظني بأن الرجل سوف تتملكه العزيمة لينتفض على واقع الحال ويعلن من القصر الرئاسي موعدا لجلسة حكومية واضعا الحد لأسْر حكومته شهرا كاملا بين البساتين لكن الحريري اكتفى بعبارة : تفاؤلوا بالخير وحتى هذه الكلمات الثلاث جاءت بصوت غير مسموع وقد التقطها الصحافيون بصعوبة وبمؤازرة كبير مستشاري القصر رفيق شلالا

ومع ذلك فقد فعلناها وتفاءلنا لكنْ لم " نجدوه " ولم يظهرْ خير الحكومة من شر وزرائها لا بل زادت الشروط تحت مسيمات الحل.

والواقع هذا بحسب قراءة مستشار الحريري داود الصايغ أغضب رئيس الحكومة لكنه لن يدفعه الى الاستقالة ولا الى الاعتكاف وهو سيكتم غضبه وسيبقى يحاول لأن " نفسو طويل " كما قال للجديد ومرد هذا النفس الطويل لا يعود الى تمتع الحريري بقوة صبر وإيمان وعزيمة بل لكونه لن يقدم على مغامرة الاستقالة في ظرف محلي إقليمي دقيق لا بل إنه ليس على استعداد لطرح قضية قبر شمون على مجلس الوزراء تخوفا من انقسام حكومته وتحريك الثلث المعطل القادر على إشعال الشرارة داخل مجلس الوزراء ووضع التفجيرات السياسية تحت عجلات الحكومة فتطير عن بكرة تضامنها وتصبح حكومة الى العمل بلا عمل مع دولة رئيسها.

وفي مقابل " اللا " النافية لجنس الاستقالة فإن البلد لم يعد " يمون على " بلدية " وهذه طرابلس مثال على تعطيل النصاب ثلاث مرات متتالية حيث اجتمعت على نصابها قوى سياسية فاعلة برعاية المارد البلدي رمزي نهرا وعطلت انتخاب الرئيس ونائبه.

وهذا البلد الأمين ضاق بموظفين ناجحين في مجلس الخدمة المدنية ولما اكتشف خصمهم جبران باسيل أنهم تسللوا إلى متن الموازنة بدأت حرب إلغائهم عبر شطبهم لاعتبارهم خطأ مطبعيا وهو البلد نفسه في العهد الذي نجح سيواجه شهرا بألف شهر عندما تتجمع نفايات الكوستا برافا وتحاصر الناس والعهد والحكومة وعندئذ يتبين مدى صمود " النفس الطويل " .

ومن علامات الأزْمة أن وزير التربية أكرم شهيب عاد وزيرا للبيئة مذكرا بأن منطقة الجبل تحملت نفايات سائر الأقضية على مدى سبعة عشر عاما من خلال مطمر الناعمة ولا يجوز أن يعامل بالطريقة التي تتم اليوم في محاولة لفرض حلول الأمر الواقع .

وأسلوب الاستعارة معمم وساري المفعول حيث وزير التربية فقيه بيئة واللواء عباس ابراهيم يعوض نقص القضاء ورئيس الحكومة مروج للهدوء بلا قدرة على عقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء وهو يكتفي بإصدار أوراق "النعوة" وإعلان الحداد وبينها ثلاثة أيام على رحيل الرئيس التونسي الباجه قائد السبسي

وللحكومة ورئيسها طول العمر السياسي



====================

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

لم يعد مقبولا ولا مسموحا، ان يستمر شخص مهما علا كعبه وسمت قضيته أن يوقف بلدا ، وإذا رضي البلد والقيمون عليه بمسايرته ومجاراته الى حين، فعليه ان يرفض، إنطلاقا من قاعدة أدبية أخلاقية تطبق في كل قبائل العالم وعشائره ودوله، المتخلفة منها والمتقدمة، تقول بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، عنينا ما نشهده من تبعات تعطيلية للدولة جراء حادثة البساتين.

فلبنان أيها الناس في حاجة ماسة الى أن تعمل مؤسساته ليل نهار للأسباب التي يتفق الجميع، في المعارضة والموالاة، على أنها كارثية مأسوية. هذا الواقع ، حرك الرئيس الحريري الى بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون، وبحسب ما تسرب من معلومات فإن توافقا أوليا حصل على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مع العمل على تأمين عدم تعريضها لإنفجار القلوب الممتلئة غضبا من البساتين.

وفي سياق البساتين، أطلق وليد جنبلاط مبادرة تسووية جديدة للخروج من الأزمة قوامها ربط حادثتي الشويفات بالبساتين وتسليم المطلوبين في القضيتين للقضاء، لكن الطرح قوبل برفض الحزب الديموقراطي.

وأمام جدار التعطيل القاتل، سؤال الى حزب الله، عما إذا كان ينوي نسف الحكومة من بوابة البساتين، معتمدا نفس التكتيك الذي استخدمه لتأخير تأليفها، يوم اصر على توزير سني من التشاوري؟ واستطرادا، هل يمكن الحزب حصر التداعيات في الحكومة من دون أن يشظي العهد؟. توازيا، تنفس البيروتيون وسكان جبل لبنان الجنوبي الصعداء مؤقتا ، بعدما نجحت الاتصالات في إقناع اتحاد بلديات الضاحية بتمديد استقبال نفايات هذه المناطق في الكوستابرافا شهرا واحدا، على أمل إيجاد حل جذري لهذه القضية، لكن الخطر لا يزال جاثما على الصدور لأن لا حلول جذرية لهذا الملف في المدى المنظور. وفي الإطار، لا ننسى الكارثة البيئية التي تتجمع على البوابة الشمالية للعاصمة بعدما بلغ مطمر الجديدة طاقته الاستيعابية القصوى.