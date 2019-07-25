حصيلة تفتيش وزارة "العمل" الخميس: 3 اقفالات و 93 ضبطاً و 30 انذاراً

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي:

استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان.

وتم ذلك بمؤازة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش مناطق ليوم الخميس 25 تموز ٢٠١٩، وهي: الحازمية، عرمون، تلة الخياط، جونية، صيدا وضواحيها، تعنايل، حوش الرافعة، وادي الجاموس، الكورة، قصرنبا وبدنايل.

زار المفتشون80 مؤسسة ومحلاً.

والنتيجة بالارقام:

* 3 اقفالات

* 93 ضبطاً

* 30 انذارا