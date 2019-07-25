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عاجلاً أم آجلاً، ستجد الأزمة الحكومية الراهنة طريقها إلى الحل

25
JULY
2019
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عاجلاً أم آجلاً، ستجد الأزمة الحكومية الراهنة طريقها إلى الحل. أما الوقت الضائع، فيُهدَر من رصيد الاقتصاد، الذي أنعشته الإيجابية الأخيرة المتمثلة بإقرار موازنة 2019 بعد طول انتظار، في وقت يتطلع اللبنانيون إلى موازنة 2020، عساها تعبُّر عن التزام القوى السياسية الأساسية بتعهداتها تجاه ناخبيها أولاً، وعموم اللبنانيين ثانياً، في التوصل إلى موازنة إصلاحية، تحمل رؤية اقتصادية للبلاد، مستقاة من الخطة التي يفترض أن يقرها مجلس الوزراء خلال وقت قريب.


عاجلاً أم عاجلاً، سيعود المعطلون إلى رشدهم، مدركين أن الضرر السياسي الذي يعتقدون اليوم أنهم يسببونه لفريق سياسي معين، وربما برأيهم لرئيس البلاد، هو في حقيقته ضرر عام يصيب الجميع، والمتسببين به قبل الآخرين.


عاجلاً أم آجلاً، سيدرك الجميع أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن الغارقين في الماضي وأمجاده سيبقون عالقين فيه، فيما القافلة تسير، والبلاد حتماً نحو شاطئ الأمان.


واليوم توقع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة. واكد ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.


مع الاشارة الى ان الانظار تتجه غداً إلى موقفين مرتقبي: ظهراً، خلال مؤتمر صحافي يعقد في ميرنا الشالوحي، ويتعلق بالتطورات الأخيرة على أكثر من صعيد، وعصراً على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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