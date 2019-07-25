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الخارجية تنظم جولة لطلاب برنامج السياحة السياسية

25
JULY
2019
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نظمت وزارة الخارجية والمغتربين، في اطار برنامج السياحة السياسية زيارة للطلاب المشاركين فيه إلى مراكز القوات الدولية العاملة في لبنان في إطار حفظ السلام "اليونيفيل"، حيث استمع الطلاب إلى شرح عن عمل "اليونيفيل" في لبنان والذي يتركز على حفظ السلام والأمن ودعم الجيش اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.


بعدها عرض المسؤول الإعلامي في اليونيفيل اندريا تيننتي الاستراتيجية الإعلامية المعتمدة.
من ثم نظم المسؤولون في اليونيفيل جولة للطلاب إلى النقطة الحدودية عند الخط الأزرق، وهناك شرح المسؤول عن الخط الأزرق يوجين سبب وجود اليونيفيل في المنطقة ودورها، متطرقا إلى موضوع الخط الأزرق الذي يشكل الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن إسرائيل قامت بوضع كاميرات لمراقبة الجانب اللبناني عند الخط الأزرق.


وفي ختام الجولة لفتت الطالبة سارا باسيل القادمة من واشنطن إلى أن الجولة الحدودية لفتتها، معتبرة معرفة كافة المعلومات عن لبنان لان هذا يساعدنا على نقلها إلى الخارج، مضيفة: أشعر ومن خلال البرنامج الذي تنظمه وزارة الخارجية إنني أكتشف أمورا كثيرة لم يكن لاتمكن من الحصول على فرصة تعلمها أو مشاهدتها أو معرفة التفاصيل عنها عن كثب لولا هذا البرنامج.


هذا وينتقل الطلاب غدا إلى زحلة حيث سيكون لهم زيارة الى مخيمات اللاجئين ويشاركون مساء في يوم العرق اللبناني الذي يفتتحه رئيس الجمهورية ميشال عون في زحلة.

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