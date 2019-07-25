الرئيس عون استقبل الرئيس الحريري في قصر بعبدا: تفاءلوا بالخير تجدوه

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة الا ربعاً بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حيث جرى عرض للاوضاع العامة في البلاد، ونتائج المشاورات والاتصالات الجارية لمواكبة تداعيات حادثة قبرشمون، واقرار الموازنة في مجلس النواب.

بعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: "تفاءلوا بالخير تجدوه".

تعزية بالرئيس السبسي

وكان الرئيس عون ابرق بعد ظهر اليوم الى الرئيس الموقت لتونس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معزياً بوفاة الرئيس القايد الباجي السبسي، مستذكراً القيم التي حملها الراحل في حياته وعمله لقيادة تونس نحو الاستقرار والازدهار وترسيخ اسس العمل المؤسساتي.