سبعينية تتعرض للإعتداء في عين الرمانة!

A + A -

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

حوالي الساعة 5.00 من صباح تاريخ 1/07/2019 وفي محلة عين الرمانة، تعرضت سيدة سبعينية (ج.م.) كانت تمارس رياضة المشي، للاعتداء بالضرب بحجر على راسها من قبل شخص مجهول الهوية، فأصيب بجروح ورضوض كبيرة نقلت على أثرها الى المستشفى للمعالجة.

بتاريخ 24/07/2019 نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه صورة المشتبه به.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه ظهر اليوم 25/07/2019 في محلة خلدة، وهو:

ح. ض. (مواليد عام 1993، لبناني)

ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، حيث ضربها بحجر على رأسها عدة مرات حتى سقطت أرضاً، ثم لاذ بالفرار.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على اشارته وادعت الضحية عليه".