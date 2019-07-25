الوزير منصور بطيش وقع مشروع مرسوم لحماية 18 منتجا وطنيا

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وقّع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، بعد موافقة مجلس الوزراء، مشروع مرسوم لحماية 18 صنفاً من المنتجات الوطنية، من ضمن صلاحيات الوزارة وواجباتها في حماية الانتاج الوطني وحماية المستهلك في الوقت نفسه.

يفرض هذا المرسوم تطبيق رسوم نوعيّة على المستوردات التالية:

البسكويت الويفر، أدوات التنظيف، البرغل، الطحين، الرخام الغرانيت، كرتون صواني البيض، ورق التخديد وورق التست لاينر، الادوات الصحية، أنابيب الحديد، بروفيليه الالمينيوم، كورن فلكس، المفروشات، البرادات والمجمدات، أفران الغاز، الغسالات، المحارم المعطرة، بعض المأكولات المعلبة، الورق الصحي، الالبان والاجبان البيضاء وصناديق الشاحنات.

تأتي هذه الخطوة، المنسّقة مع وزارة الصناعة، بعد دراسة مفصّلة لكلّ صنف ، وفي إطار منع إغراق الاسواق اللبنانية ببضائع مستوردة يُنتج مثيلها في لبنان وقادرة على تأمين الاكتفاء للاسواق المحلية.

وقد تمَّ الاخذ بعين الاعتبار عند اقتراح معدّلات الرسوم النوعية على هذه المستوردات، واقع السوق وحاجاته وحجم التصنيع.