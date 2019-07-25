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معسكر خارجي لبنك بيروت تحضيراً لبطولة آسيا للصالات

25
JULY
2019
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سافرت بعثة نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان لكرة الصالات إلى صربيا، حيث تخوض معسكراً إعدادياً تحضيراً لنهائيات بطولة آسيا للأندية لكرة الصالات التي ستقام في تايلاند الشهر المقبل. وقد واجه بطل لبنان حتى الآن فريقين من صربيا، هما KMF FON و SAS وفاز عليهما على التوالي 6-2 و5-1.
 
 وتضم البعثة البرازيلي الكسندر دا سوزا مديراً فنياً، جيلبير دياب مديراً للفريق، حسن حمود وجوني كوتاني مدربين مساعدين، جان كلود رباط مدرباً للياقة البدنية، جوزيف بو يونس طبيباً، جو عازار معالجاً فيزيائياً، سامر رسلان مسؤولاً للتجهيزات، واللاعبين: حسين همداني، كريم جويدي، علي طنيش، الصربي دراغان توميتش، ، كريم أبو زيد، مهدي قبيسي، محمد حمود، مصطفى سرحان، علي الحمصي، محمد زريق، ستيف كوكزيان، طارق طبوش، أحمد خيرالدين، علي رميتي، الصربي سلوبودان ريسيفيتش، كريستوف المجبر وكريستيان الخوري. 

 وتعليقاً عن المعسكر، أشار المدير الفني دا سوزا أن دخول الفريق في معسكر خارجي هو أمر جيد جداً حيث سيخوض ثلاث تمارين يومياً، وسيخوض ثلاث مباريات ودية ضد أقوى الفرق من صربيا من أجل رفع مستوى الإحتكاك. الهدف هو تحضير الفريق للتحديات المقبلة ذهنياً وفنياً والأهم على صعيد اللياقة البدنية.
 يذكر أن فريق بنك بيروت سيشارك للمرة الخامسة في بطولة آسيا للأندية في كرة الصالات حيث اوقعته القرعة في مجموعة متوازنة تضمه إلى جانب VAMOS من اندونسيا و SORO من طاجيكستان وجامعة فيكتوريا من ميانمار. وقد ضم نجم المنتخب التايلاندي SUPHAWUT من أجل تعزيز صفوفه

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