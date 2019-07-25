باسيل: لا مبرر لبقاء النازحين في لبنان ويجب تأمين عودتهم الآمنة بأسرع وقت

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مع نظيريه الباراغواني لويس ألبيرتو كاستيغليون، أن "الباراغواي تتفهم قضايا لبنان بسبب الجالية اللبناينة الكبيرة فيها ولأن رئيس البلاد من جذور لبنانية.

وأشار إلى أنه جرى "التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة في البلدين لتعزيز العلاقات بينهما، وفتح خط الطيران بين لبنان ومدريد.

وأوضح باسيل أن "الاتفاقية ستنقل العلاقة مع البراغواي والبرازيل والأوراغواي الى مكان آخر"، وهو أمر مهم حين نلتقي دولة صديقة أن نطلب المساعدة والدعم منها".

ودعا إلى "ضرورة تطبيق القرارات الدولية والمسارات المعتمدة في جنيف وأستانا، مؤكداً على أن "لبنان يعاني من بقاء النازحين السوريين على أرضه ونحن بحاجة لتفهم دولي، لتسريع عودتهم الآمنة لأننا لا نرضى إلا أن تكون كذلك. وشدد على أن "لا يوجد أي مبرر لبقائهم بأغلبيتهم العظمى على أرضنا".

بدوره ذكر وزير خارجية البارغواي أن "الجالية اللبنانية في الباراغواي جالية كبيرة ومحترمة وقوية وساهمت كثيرا في البلاد عبر التاريخ"، لافتاً إلى أنه "علينا تطوير العلاقات بين البلدين ".

وقال: "وقعنا اتفاقية سياحة بيننا ستؤدي إلى تطوير العلاقات والخطة الثانية سنكون بتوقيع اتفاقية تجارة بيننا"، مؤكداً أن "الباراغواي ستكون إلى جانب لبنان وتدعم مصالحه وسلوكها الدولي سيسعى لتحقيق مطالبه".

وأضاف الوزير الباراغواني: "نحن على ثقة بأن لبنان والباراغواي سيتفاهمان دائماً وسنعمل على توثيق العلاقات بين البلدين دولياً كي نستطيع إحلال الأمن والسلام" .

وفي الختام عبر عن أمله بأن يكون كل مواطن في وطنه. وأعلن دعمه لطلب باسيل في موضوع النازحين السوريين، موضحاً أن الباراغواي ستبذل قصارى جهدها ليعود النازحون في لبنان إلى أوطانهم الأصلية".