أي بي تي و ELF، استشارات مجّانية ومكافآت لك ولسيارتك

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بعد النجاح الذي حقّقته "الاستشارات المجانية" التي جرت على محطة أي بي تي المستدامة والصديقة للبيئة- عمشيت و محطة الدكوانة، قرّرت إدارة الشركةتوسيع دائرة النشاط لتشمل محطات جديدة، وذلك نظراً للإفادة التي أمّنتها تلك الإستسارات لزبائن أي بي تي. فقد قام فريق متخصّص من Elf بفحص زيتمحرّك السيارات، وذلك بعد تقديم النصح والإرشادات التقنية للزبائن حول كيفية غيار الزيت وانتقاء النوع واللزوجة المناسبة لكل سيارة... استطاع فريق اختصاصيي Elf من رسم بسمة على وجوه الزبائن الذين غادروا مع هدية فورية و فرصة لربح جوائز قيّمة.

يقدّم فريق أي بي تي و Elf الآن وعلى مدى يومين "فحصاً مجانياً" على محطتي جديتا وحالات، استشارات إحترافية، وفرصة ربح جوائز قيّمة وعدّة مفاجآت فوريّة.

إطّلع على الجدول أدناه:

السبت 27 تمّوز: محطّة أي بي تي جديتا (على طريق عام شتورا قرب البنك اللبناني الفرنسي) بين الساعة 1 و 4 بعد الظهر-

الجمعة 2 آب: محطّة أي بي تي حالات (على أوتوستراد حالات من بيروت باتجاه الشمال ) بين الساعة 4 و7 بعد الظهر-

يندرج هذا النشاط ضمن إطار عرض الصيف الذي يشمل تقديم "علبة عدّة هديّة" مع كل غيار 4 ليتر زيت على محطات أي بي تي ويأتي كمكمّل للخدمة الإحترافية التي تسعى أي بي تي لتقديمها على الدوام.

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https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/news/ipt-and-elf-free-consultation-services-and-endless-surprises