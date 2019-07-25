جديد توقيف لبناني في أوغندا: ملاك تكشف عن اعتقال شقيقها أيضاً!

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بعدما نشرت صحيفة أوغندية خبرا عن "توقيف اللبناني حسين محمود ياسين لإرتباطه بحزب الله في مطار انتيبي الأوغندي في عملية تمت بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي"، أكدت ملاك ياسين داوود شقيقة زوجة اللبناني الموقوف حسين محمود ياسين عبر حسابها على فيسبوك أن أي خبر يتم "التداول به عالميا عن توقيفه من قبل الموساد والتحقيق معه بتهمة التعامل مع حزب الله هو غير صحيح الى حين كشف مصيره من الدولة الأوغندية".



وأوضحت ملاك أن صهرها يعمل في مجال المقاولات وتجارة الأحذية والسمك منذ 20 سنة في أوغندا.



الى ذلك، لفتت ملاك في منشورها الى انه تم توقيف أيضا شقيقها علي ياسين، الذي يعمل في مجال المقاولات وكان برفقة حسين في المطار.