الوزير بطيش يجتمع مع نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفداً من نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا برئاسة النقيب جورج خويري، وتناول البحث الحملة التي اطلقتها النقابة والتي هدفت إلى حماية فرص العمل في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي، وإعطاء الأولوية للبنانيين في الحصول على العمل. وأكد الوزير تقديره لجهود النقابة في تأمين حقوق المنتسبين إليها والتخطيط لمستقبل هذا القطاع الواعد.

وبدورها، عرضت النقابة موضوع دور وزارة الإقتصاد والتجارة والأجهزة التابعة لها، في الحفاظ على الملكية الفكرية وخصوصا ما يتعلق بإنتاج البرمجيات والمنتجات التكنولوجية، مبديةً الإستعداد الكامل للتعاون الفني مع الوزارة لجهة حماية الملكية الفكرية والإلتزام بالإجازات المدفوعة لأصحاب المنتجات التكنولوجية، ومكافحة التهريب.

وشدد بطيش على أهمية التعاون مع النقابة في كل ما يصب في خانة حماية المستهلك، وفي تطبيق القوانين والأنظمة، وشجع النقابة على القيام بحملات توعية لضرورة استخدام المنتجات التكنولوجية الصحيحة.