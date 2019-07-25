جنبلاط: كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بان نستطيع توسيع دوار قبرشمون!

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حسابه الخاص عبر موقع تويتر.



وكتب جنبلاط: "اعتقد وبكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيدا عن التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الاوصول المعروفة والمتبعة اتركوا الخلافات السياسية بعيدا عن القضاء".



وأضاف جنبلاط في تغريدة أخرى: "وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبر اشمون ومضيق هرمز وكل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بان نستطيع توسيع دوار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاما".