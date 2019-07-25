يوم بيئي لبنك بيروت في وسط بيروت

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نظّم بنك بيروت يوماً بيئياً في وسط بيروت بالقرب من مقرّ الإدارة العام في شارع فوش. وتخلّل هذا اليوم البيئي محادثات مباشرة ونقاشات حول مختلف القضايا البيئية وحول الجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة في خلق لبنان أفضل.

قدّم د. سليم صفير، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيروت 4 سيارات فان الى جمعية الإصغاء بهدف توسيع نطاق أنشطة الجمعية في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من مختلف المواقع التي تشارك في هذه الحملة.

د. صفير: هدفنا ان نساعد الوطن والإنسانية والبيئة وأهدافنا التقت مع الـAssociation de l’Ecoute ، والسما إلنا كلنا، حطّينا ايدنا بإيد الجمعية تتفتح بوجنا وبوجه البيارتة وبوجه لبنان ويلي عم نفتحلُن فرص عمل!"

من خلال مبادرته البيئية والإنسانية هذه، يهدف بنك بيروت إلى إلهام اللبنانيين للمشاركة في إحداث التغيير والبدء في العمل وتحمل مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم وبيئتهم.

وتضمّنت اللقاءات نقاشات حول أهمية الفرز وإعادة التدوير وأيضا تثقيف الأجيال الصاعدة وتدعيم المدارس ببرامج تُعنى بالبيئة. ومن ناحية أخرى تم مناقشة مختلف مسائل التلوث المائي والهوائي. وفي نهاية هذا اليوم المثمر حيث مرّ مئات الأشخاص وتفاعلوا واستمعوا إلى المحادثات المباشرة ، شكر بنك بيروت الجمعية على حضورها، وكذلك كل من ساهم في نجاح هذه الحملة ، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعيات المشاركة وموظفي المصرف وإدارته وتجّار وسط المدينة وموظفي المصارف المجاورة.

أثبت بنك بيروت مرة أخرى أنه من الممكن أن تجمع مؤسسة ما بين التميّز المهني والتميّز الإنساني. يتطلع بنك بيروت باستمرار إلى مواصلة مشاركته في القضايا الاجتماعية والبيئية وتحسين حياة المواطنين وصحتهم ودائماً معاً!

# سوا_منعمل_فرق