أسرار الصحف ليوم الخميس 25 تموز 2019

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الجمهورية

يردد مسؤول كبير في مجالسه كلاما في حق حلفاء له يتناقض كليا مع ما يعلنه عنهم في تصريحاته وخطاباته وأمام زواره.

لاحظت أوساط سياسية أن ملفًا عالقًا منذ سنوات ولا يجد المسؤولون له حلولا يبرز من جديد مناطقيًا وطائفياً وفي توقيت يطرح اكثر من علامة استفهام.

إنتقد أحد الوزراء فريق نزاع في قضية حساسة خربو ِاسة وقال: «رح خربو البلد كرمال عناد يحلو بقا".

اللواء

همس

لا تخفي جهات عربية إقتصادية اعتقادها أن حادث قبرشمون أثر سلباً على الحجوزات السياحية لهذا الصيف!

غمز

كان لوسيط حزبي دور في ترتيب لقاء عاجل بين مرجع ونائب طرف في أزمة مستفحلة..

لغز

يعيش رئيس حزب وسطي جوّاً سلبياً، على خلفية معلومات تتحدث عن تجاوز اللعبة الداخلية في الأزمة الراهنة..