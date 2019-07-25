عناوين الصحف ليوم الخميس 25 تموز 2019

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الأخبار

«مياه الجنوبي» تطلق معركة الوزاني ــ الحاصباني

باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟

ضغوط أميركية إسرائيلية على «اليونيفيل»: تعديل الأداء لا المهامّ

الجمهورية

الحكومة.. بين النكايات والنفايات

سيناريو لقبرشمون ينتظر أجوبة.. وحل رباعي لأزمة النفايات

اللواء

الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي

بعبدا تجدد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباِّ تأخر انعقاد الجلسات

خلدة توصد الأبواب أمام الحلول المطروحة لإستيعاب تداعيات حادثة الجبل

L'Orient-Le Jour

Joumblatt à « L’OLJ » : « Le dialogue ? Oui. La capitulation ? Jamais ! »

The Daily Star

Hariri set to call for Cabinet session