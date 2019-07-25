مسعى اللواء ابراهيم متوقف على اجوبة ينتظرها من كل من الحريري وجنبلاط

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علمت «الجمهورية»، انّ مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في قضية قبرشمون متوقف الآن على اجوبة ينتظرها من كل من الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وارسلان، حول مبادرة او سيناريو أخير كان اودعهم إياه وينتظر اجوبتهم عليه.

ويشمل هذا السيناريو رسم صورة مسبقة لآلية التصويت ونتيجته قبل طرح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بنحو يؤدي الى مخرج مرضٍ لجميع الاطراف وعلى الطريقة اللبنانية. إلاّ انّ هذا الأمر لم ينضج بعد بسبب الإحراج الذي يمكن أن يسببه لكل من تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و«القوات اللبنانية» داخل الجلسة، كون بقية الاطراف حسمت موقفها.

ولم تسهم زيارة ارسلان الى عين التينة، والتي كان طلب هو موعدها، في تحريك الامور التي تراوح مكانها، وذلك في انتظار خرق ما في مكان ما، بحسب مصادر متابعة لحركة الاتصالات.