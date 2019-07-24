قرداحي يوضّح للحاصباني: التبست الوقائع مع معالي الوزير

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رد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي على تغريدة نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني عبر تويتر: " أيضاً التبست الوقائع مع معالي الوزير غسان حاصباني، فمع الإقرار بتغير الأرقام بشكل مستمر، فان عجز موازنة ٢٠١٩ المعلن على طريق التحقق: خلال الاشهر الاربعة الاولى تراجعت النفقات بنسبة ١٥٪، بينما تراجعت الايرادات بنسبة ٩٪، ليتراجع العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من ٢٠١٨ بنسبة ٢٨٪ "

وكان الحاصباني نشر عبر "تويتر" ان رقم العجز وهمي لأن الأرقام تبدّلت والموازنة ليست مزايدات بل اتخاذ قرارات جريئة وإذا قمنا بإجراءات فعلية فسيتحسن لبنان بظرف سنتين.